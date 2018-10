Oldenburg Die CDU hat ihre Überlegungen zum Bau der Verbindungsstraße noch nicht abgeschlossen. Es gebe bislang keinen Favoriten für den Verlauf der Trasse, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Rat und Stadtverbandsvorsitzende Christoph Baak auf Anfrage. Die CDU hatte kürzlich Mitglieder, Anlieger und interessierte Bürger zu einem Ortstermin eingeladen.

Die Eingriffe in die Natur seien bei allen Varianten erheblich. Als schwierig bezeichnet es Baak, dass mit der Anbindung der geplanten Straße an die Ammerländer Heerstraße eine weitere große Kreuzung entstehen würde. Bei dem Ortstermin sei auch die Frage nach der Notwendigkeit der Straße angesprochen worden. Diese stelle sich neu vor dem Hintergrund der geplanten Eisenbahnbrücke am Bahnübergang Alexanderstraße, betonte Baak. Diese werde den Verkehrsfluss vom Stadtnorden Richtung Autobahnauffahrt zweifellos verbessern.

Der Neubau der Straße ist aus Sicht von Oberbürgermeister Jürgen Krogmann unverzichtbar für die geplante Entwicklung des Fliegerhorst-Areals. Vor allem mit Blick auf das Gewerbe, das zusätzlich zur Wohnbebauung – und auch entlang der neuen Straße – geplant ist, sei eine Erschließung ausschließlich über die Alexanderstraße nicht vorstellbar, hatte Krogmann wiederholt betont.

Während die SPD klar für das Projekt ist und sich bereits auf Variante 5 für den Trassenverlauf festgelegt hat, lehnen die Grünen die Pläne rundum ab. Die Straße würde ökologisch wichtige Bereiche zerstören. Der Bau wäre nicht zu verantworten, hatten die Grünen mehrfach erklärt. Im vergangenen Jahr war unter anderem wegen des Straßenprojekts das Ziel von SPD und Grünen gescheitert, den städtischen Haushalt gemeinsam zu verabschieden. Daraufhin hatten SPD und CDU zusammen eine Haushaltsmehrheit gebildet.

Auch innerhalb der Stadtverwaltung ist das Vorhaben umstritten. Unter anderem Bau- und Verkehrsdezernentin Gabriele Nießen gilt als Kritikerin der OB-Pläne.

Die CDU-Fraktion werde ihre Haltung zur Fliegerhorst-Straße in den nächsten Monaten beraten, kündigte Baak an. Möglich sei, dass eine Entscheidung erst im kommenden Jahr falle.