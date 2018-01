Oldenburg Der Antrag auf kostenlose Busfahrten an den vier Samstagen vor Weihnachten ist im Verkehrsausschuss an den Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen verwiesen worden. Er sei durch die städtische Beteiligung an der VWG inhaltlich näher dran.

Grundsätzlich zeigten die Ratsvertreter aber Interessen, das Experiment zu wagen. Wenngleich der Termin im Advent wegen des ohnehin hohen Fahrgastaufkommens kritisch gesehen wird. Dies könnte zu negativen Erlebnissen bei den Fahrgästen führen. Dem stimmt auch Stadtbauräting Gabriele Nießen zu. „Wenn wir es machen, muss es funktionieren. Sonst erreichen wir das Gegenteil.“ Daher prüfe man auch andere Termine für fahrscheinfreie Busfahrten.

Die Gruppe Linke/Piraten im Rat hatte beantragt, dass die Stadt mit der VWG in Verhandlung über kostenlose Busfahrten an den vier Samstagen vor Weihnachten eintreten solle. Die CDU hatte eine Ergänzung eingebracht, nach der geprüft werden sollte, ob andere Termine im Verlauf des Jahres sinnvoller für ein Freifahrten-Angebot seien, da es in der Vorweihnachtszeit ohnehin schon sehr voll in den Bussen sei.

Nach Schätzungen der VWG nutzen an den Samstagen vor Weihnachten jeweils 50000 bis 75000 Fahrgäste die Busse in Oldenburg.