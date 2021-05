Bürgerverein, Post und Politik auf der Suche nach Alternativen: Edeka-Postfiliale in Bloherfelde schließt

Oldenburg Diese Nachricht wird vielen Bürgern im Stadtteil Bloherfelde nicht gefallen: Die Filiale der Deutschen Post im Edeka-Markt Sanft an der Bloherfelder Straße 133 wird zum 22. Juli schließen. Grund ist der geplante Umbau des Marktes, der unter anderem modernisiert werden und eine größere Verkaufsfläche bekommen soll. Da das Gebäude selbst nicht erweitert werden kann, muss die Post-Filiale weichen, was zur Kündigung des Vertrages mit dem Logistikunternehmen geführt habe, wie Markt-Inhaberin Antje Sanft im Gespräch mit unserer Redaktion bestätigte.

Einzelhandel in Bloherfelde Edeka-Markt Sanft wird ab 22. Juli umgebaut

Ob die Filiale an einem anderen Ort im Stadtteil ziehen wird, ist derzeit noch nicht geklärt. „Wir sind weiterhin auf der Suche nach einem neuen Partner“, schreibt Post-Sprecher Stefan Laetsch auf Anfrage unserer Redaktion. Grundsätzlich sei die postalische Versorgung in der Region aber gesichert, so der Post-Sprecher weiter. „Die nächste Partnerfiliale sowie eine Packstation befinden sich in der Bloherfelder Straße 176. Am aktuellen Standort gibt es auch noch die Packstation.“

Zu einer etwas anderen Einschätzung kommt Paul Behrens, Vorsitzender des Bürgervereins Bloherfelde sowie des SPD-Ortsvereins. „Für die Menschen in Bloherfelde steht außer Frage, dass die Postdienstleistungen in Bloherfelde vorgehalten werden müssen“, schreibt er in einer Pressemitteilung. „Es darf nicht sein, dass wir mit viel Mühe die Stärkung der Stadtteile fordern und planen und auf der anderen Seite eine wichtige Versorgungsleistung in Wohnortnähe wegbricht“, sagt Behrens, der auch Mitglied im Rat der Stadt Oldenburg ist.

Im ureigenen Interesse des Einzelhandels und Gewerbetreibenden im Stadtteil sollte eine Poststation entweder weiterhin im Edeka-Markt betrieben oder ein neuer Partner gefunden werden, so Behrens. Letztlich könne auch solch eine Versorgungsleistung für das Überleben des Gewerbes im Stadtteil entscheidend sein. Im Namen des Bürgervereins und des SPD-Ortsvereins bittet Behrens Einzelhändler und Gewerbetreibende in Bloherfelde, über eine Kooperation mit der Post nachzudenken.

Parallel dazu will die SPD-Ratsfraktion einen Antrag zum Thema in den Ausschuss für Wirtschaftsförderung einbringen. Darin wird die Verwaltung der Stadt aufgefordert, einen Sachstandsbericht abzugeben, inwieweit die Post bei der Suche nach einem neuen Standort unterstützt wird und ob gegebenenfalls bereits ein neuer Standort gefunden wurde.

Aktuell gibt es in der Nähe der Edeka-Postfiliale eine weitere Filiale und eine Packstation an der Bloherfelder Straße 176. Eine weitere Packstation befindet sich auf dem Edeka-Parkplatz. Einen Servicepoint der Citipost gibt es an der Bloherfelder Straße 171 (Bürobedarf Rüther).