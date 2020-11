Versorgung: So kommt Oldenburg an Trinkwasser

Oldenburg Es ist für uns ganz selbstverständlich, dass sauberes Trinkwasser herausgesprudelt kommt, wenn man den Hahn am Wasch- oder Spülbecken öffnet. Woher dieses Wasser allerdings kommt und welchen Weg es zurücklegt, bevor es schließlich beim Verbraucher ankommt, wissen nur die wenigsten Bürger. Unsere Redaktion hat beim Oldenburger Unternehmen Verkehr und Wasser GmbH (VWG) nachgefragt.

Bei einem Besuch im Wasserwerk im Stadtteil Donnerschwee beantworten Morell Predoehl, Prokurist der VWG und Holger Oeltjebruns, EWE-Netzmanager für Wasserversorgung, die wichtigsten Fragen zur Gewinnung und Bereitstellung des Oldenburger Trinkwassers.

Woher kommt das Oldenburger Wasser ?

„Das Trinkwasser der Stadt ist zunächst einmal Grundwasser, das wir aus 40 bis 50 Metern Tiefe mit Pumpen fördern. Es gibt drei Standorte, an denen wir derzeit das Wasser für Oldenburg gewinnen“, berichtet Predoehl.

Das seien die Wasserwerke in Donnerschwee, Alexandersfeld und Sandkrug. Insgesamt werden an diesen Standorten pro Jahr etwa 9,8 Millionen Kubikmeter Wasser aus den tieferen Erdschichten gepumpt und nach der Aufbereitung in den Wasserwerken in das Trinkwassernetz eingespeist.

Wie wird das Wasser aufbereitet ?

„Die Aufbereitung erfolgt in mehreren Schritten“, sagt Oeltjebruns. Zuerst werde das Grundwasser in den sogenannten Riesler gepumpt, wo es über verschiedene Hindernisse von oben nach unten tropfe.

„Dabei verbindet sich Sauerstoff aus der Luft mit dem Eisen, das sich im Wasser befindet. Das Eisenhydroxid, das so entsteht, setzt sich am Boden der verschiedenen Stufen im Riesler ab, das Wasser tropft weiter nach unten“, erklärt Oeltjebruns weiter. Darüber hinaus würden Schwefelwasserstoff und Kohlensäure durch die Tropfen entweichen.

Im nächsten Schritt wird das Wasser vom Boden des Rieslers in eines von drei Filterbecken gepumpt, in denen sich Quarzkies befindet. „An den kleinen Steinchen setzt sich weiteres Eisenhydroxid und Manganhydroxid ab“, berichtet der Netzmanager.

Danach sei das Wasser bereits soweit aufbereitet, dass es ins Netz eingespeist werden könne.

Wofür braucht man den Wasserturm ?

Wassertürme, die heute noch als solche genutzt werden, sind selten geworden. Einer von ihnen ist der Wasserturm an der Donnerschweer Straße aus dem Jahr 1896, der längst zu einem Wahrzeichen des gleichnamigen Stadtteils geworden ist.

Der Behälter an der Spitze des 50 Meter hohen Gebäudes fasst insgesamt 500 000 Liter, ist aber nicht zu jeder Zeit komplett gefüllt. „Über das Wasser, das sich oben im Turm befindet, können wir kurzfristige Druckschwankungen im Netz ausgleichen“, sagt Holger Oeltjebruns.

Zur Erklärung: Fällt der Druck im Netz, strömt Wasser aus dem Turm in die Leitungen. Wenn der Druck zunimmt, kann Wasser, das aus den Leitungen zurückfließt, im Sammelbehälter aufgefangen werden.

Hat Oldenburg genug Wasser für alle Einwohner ?

„Momentan besteht kein Grund zur Sorge, dass in Oldenburg das Wasser knapp werden könnte“, ist sich Morell Predoehl sicher. Die aktuell zulässige Fördermenge werde noch nicht komplett ausgeschöpft.

„Wenn die Stadt aber weiter wächst, müssen wir neue Wassergewinnungsgebiete erschließen. 200 000 Einwohner könnten wir aktuell nicht versorgen“, so der Prokurist.

Ist die Versorgung auch in Zukunft gesichert ?

„Wir sind momentan dabei, nach neuen Quellen zu suchen, die für eine Förderung erschlossen werden können. Ein Beispiel ist der Hegeler Wald bei Huntlosen“, berichtet Predoehl.

Andererseits müsse man sich auch Gedanken machen, an welchen Stellen Wasser eingespart werden könne. „Das ist aber nur bis zu einem gewissen Punkt möglich. Irgendwann braucht man neue Quellen – vor allem, wenn Oldenburg in dem Tempo weiter wächst wie in den vergangenen zehn Jahren.“