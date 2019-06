Oldenburg Logistik betrifft jeden von uns – kein Unternehmen kann ohne sie überleben. In einem Gemeinschaftsprojekt zwischen der Nordwest-Zeitung und dem Anzeiger für Harlingerland nehmen Sabrina Wendt (NWZ-Wirtschaftsredaktion) und Katrin von Harten-Wübbena (Redakteurin beim Anzeiger für Harlingerland) die Logistiker des Nordwestens unter die Lupe. Wie viele Arbeitsplätze hängen an diesem Sektor? Welche Güter sind Im- und Exportschlager? Im Käffchen geben wir Einblick in das Projekt, das Ende Juni startet.

