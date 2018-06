Oldenburg Der Oldenburger Florist Mirko Oetjen hat sein Blumengeschäft „Blumen am Theater“ geschlossen. Oetjen wird als angestellter Geschäftsführer künftig in einem Blumengeschäft arbeiten, das am 28. Juni an der Kurwickstraße 33 gegenüber von „Kaffee & Kleid“ eröffnen wird. Das Konzept wollen die neuen Inhaber der kreativen Persönlichkeit des kunstfertigen Floristen anpassen. Auf Nachfrage sagte Oetjen, der letztlich auch unter der Miethöhe gelitten hatte, am Mittwoch: „Es sind dann noch 75 Quadratmeter – alles in allem kleiner, feiner und schöner, auch natürlicher. Mein Steckenpferd sind ja die Schnittblumen.“

Das neue Blumengeschäft wird Ende des Monats zunächst im ehemaligen Ladenlokal von Leder Driebold eröffnen, das Ende 2012 geschlossen hatte (kurz danach war hier für eine Weile das „Maison Chic“). Zum Oktober zieht das Geschäft dann dauerhaft innerhalb des Doppelhauses eine Tür weiter nach rechts, dorthin, wo Hans und Ingeborg Weyhausen insgesamt 47 Jahre lang – bis zum Sommer 2008 – ihren Gravuren-Betrieb hatten (gegründet von Albin Häring). Die neue Ladenfläche wird bis dahin dafür vorbereitet.

Mirko Oetjen, der mit seiner Floristin und bisherigen Mitarbeiterin Olga Schwarzkopf übernommen wird, will einerseits mehr von ihm vorgefertigte, floristische Sachen wie Sträuße und Gestecke anbieten, vom Konzept ähnlich etwa wie „Tage Anderson“ in Kopenhagen. Andererseits wird Oetjen, der „Blumen am Theater“ 2011 von Heide Kiel übernommen hatte (davor war hier der Fernseh-Mietservice Telerent), sein Standbein der Einrichtung von Häusern und Ausstattung von Hochzeiten ebenfalls stärken.

Braut- und Abendmode

In der Mottenstraße gegenüber von Nölker & Nölker Mode (seit 2002) eröffnen der gebürtige Oldenburger Hergen Brinkmann und seine Frau Manuela Wolken am 25. August das neue, inhabergeführte Abend- und Brautmodegeschäft „Trau Dich“. Es soll ein „mutiges Ladenkonzept“ werden, zum Teil mit Kollektionen, die es nur selten in Deutschland gibt.