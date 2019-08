Oldenburg In der Nachbarschaft sorgt der OOWV für das kühle Nass aus dem Hahn. Der Verbrauch war so stark gestiegen, dass mit vermindertem Wasserdruck reagiert werden musste (siehe Box). In Lohne drohte ein Engpass, die Menschen wurden zum Wassersparen aufgerufen. In Oldenburg ist die VWG für die Versorgung zuständig. Wir haben bei Prokurist Morell Predoehl nachgehört, wie die Hitze sich vor Ort bemerkbar gemacht hat.

Wie sah der Wasserverbrauch in der vergangenen Woche in Oldenburg aus ?

Die tägliche Abgabemenge von 23 566 Kubikmeter ist von Sonntag bis Donnerstag kontinuierlich gestiegen – auf 33 771 Kubikmeter. Mittlerweile werden wieder weniger als 30 000 Kubikmeter pro Tag abgegeben.

Haben Sie konkrete Zahlen zum Vergleich ?

Wasserdruck Seit Donnerstag kommt das Wasser wieder wie gewohnt aus den Leitungen im Bereich des OOWV. Zuvor hatte der Versorger den Druck senken müssen, um Wasser zu sparen. Denn: Der Verbrauch bewegte sich auf „Rekordniveau“. Dazu schreibt der OOWV: „Am 25. Juli 2019 kam es mit 346 261 Kubikmetern zu einem neuen Höchstwert in der 71-jährigen Verbandsgeschichte. Im Vergleich zur bisherigen Spitzenabgabe, die vom 27. Juli 2018 datierte, bedeutete das nochmals eine Steigerung von mehr als zwölf Millionen Litern Trinkwasserabgabe. Zum Vergleich: Im Jahresdurchschnitt liegt der Wert bei gut 220 000 Kubikmetern täglich.“ Vor allem in Lohne und Emstek „kann es zu vorübergehenden Engpässen in der Trinkwasserversorgung kommen. Dies ist besonders zu den Spitzenzeiten morgens und abends möglich. Grund sind die derzeit sehr hohen Abgabemengen, die den üblichen Tagesbedarf um ein Vielfaches übersteigen“, informiert der OOWV.

Im vergangen Jahr war der Juni der Monat mit der höchsten Abgabemenge, in diesem Jahr bislang der Juli. In Summe von Juni und Juli wurde in 2018 mehr Trinkwasser abgegeben als 2019.

Gibt es Tage, die herausragen ?

Der Tageshöchstwert vom 27. Juli 2018 mit einer Abgabemenge von 34 156 Kubikmetern wurde in diesem Jahr bislang nicht übertroffen. Der stärkste Tag 2019 bislang war der 25. Juni mit 34 015 Kubikmetern. An „normalen“ Tagen werden durchschnittlich 26 000 Kubikmeter verbraucht.

Es ist nicht der erste heiße Sommer, man denke an 2003 oder das WM-Jahr 2006... ?

Ein Vergleich mit den genannten Zeiträumen ist schwierig. Sie lassen sich unter anderem wegen steigender Bevölkerungszahlen oder stetigem Netzausbau nicht in Relation setzen. Zudem erschweren auch andere Faktoren den Vergleich, wie etwa neu hinzugekommene industrielle Großverbraucher von Wasser.

Dennoch, der Sommer 2018 führte derzeit zu den höchsten Verbräuchen.

Plant die VWG auch, den Wasserdruck zu senken ?

Die VWG sieht für die Trinkwasserversorgung in der Stadt Oldenburg keine Notwendigkeit solcher Maßnahmen. Die Versorgung ist sichergestellt.

Wie kann eine Privatperson denn sparsamer haushalten? ?

Vor allem in den Sommermonaten ist das Befüllen von Pools mit frischem Trinkwasser ein Hauptgrund vermeidbarer hoher Verbräuche. Hier wäre es für Privatpersonen im eigenen Garten am einfachsten anzusetzen, um Trinkwasser zu sparen.

Wenn zudem die Gartenbewässerungen mit Trinkwasser zum Erhalt von Pflanzen und speziell Bäumen notwendig ist, dann sollte dies nicht gerade in der Mittagshitze geschehen.