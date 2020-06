Wasserversorgung In Oldenburg: VWG schaut gelassen auf die Sommermonate

Oldenburg Garten-Pools sind im Trend und auch der Rasen will regelmäßig bewässert werden. Bereits vor einigen Tagen hat der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) zu einem sparsameren Umgang mit Leitungswasser aufgerufen: Schon vor Beginn des kalendarischen Sommers sei der Verbrauch auf Hochsommer-Niveau.

Der Grund? Bereits am zweiten Tag des meteorologischen Sommers ist in Deutschland gleich zweimal die 30 Grad-Marke geknackt worden. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) war es damit der bislang wärmste Tag des Jahres.

Hoher Wasserverbrauch

Auch bei der Verkehr und Wasser GmbH (VWG) ist der sorgsame Umgang mit Trinkwasser ein wichtiges Thema, wie Morell Predoehl von der VWG mitteilt. „Sorgfältiger Umgang mit Trinkwasser bedeutet nämlich auch Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung“, so Predoehl. Deshalb rufe auch der Oldenburger Wasserversorger regelmäßig auf, mit dem Lebensmittel Trinkwasser sparsam und vor allem bewusst umzugehen.

Am Pfingstwochenende lag der Durchschnittsbedarf bei der VWG mit einem Tagesmittel von 29 540 Kubikmetern höher als in den Vorjahren. Im vergangenen Jahr waren es noch 24 529 Kubikmeter, 2018 lag das Tagesmittel bei 25 147 Kubikmetern. Die monatlichen Abgabemengen bewegten sich in den Vorjahren für die Monate Mai und Juni zwischen 26 909 Kubikmeter (2019) und 28 249 Kubikmeter (2018).

In den Sommermonaten sei das Befüllen von Pools mit frischem Trinkwasser ein Hauptgrund vermeidbarer hoher Bedarfsmengen. „Hier wäre am einfachsten anzusetzen, um Trinkwasser zu sparen. Wenn zudem Gartenbewässerungen mit Trinkwasser zum Erhalt von Pflanzen und speziell Bäumen notwendig ist, dann sollte dies nicht gerade in der Mittagshitze geschehen“, heißt es vonseiten der VWG.

Erweiterung des Netzes

Nach wie vor sei die Trinkwasserversorgung in der Stadt Oldenburg sichergestellt. Die VWG verfügt mit ihren drei Wasserwerken und dem Reinwasserbehälter in Bloherfelde über genügend Kapazitäten, um auch temporär höhere Trinkwassermengen zu bedienen. Die VWG schaue derzeit gelassen auf den anstehenden Sommer. Zeitgleich, so Predoehl, steigen in einer wachsenden Stadt wie Oldenburg die Anforderungen an das Rohrnetz. „So wird die VWG in den kommenden Jahren nicht nur den Sanierungsaufwand erhöhen, sondern auch erheblich in eine Erweiterung des Netzes investieren.“

Dazu gehöre auch die Sicherung und Erschließung eines weiteren Wassergewinnungsgebietes (Hegeler Wald), um den zukünftigen Anforderungen gerecht werden und auch in Zukunft jederzeit ein ausreichendes Angebot vorhalten zu können.