Oldenburg Von A wie Amrei bis Z wie Zehra: Ende Februar war bereits das komplette Alphabet mit den ersten 26 Namen von Tiefdruckgebieten einmal durchlaufen und beim zweiten Durchgang schon das D (wie Diana) abgehakt. Auch der letzte Monat des meteorologischen Winters fiel alles andere als winterlich aus. In einer beständigen Westströmung zogen viele Tiefdruckgebiete vorüber und brachten uns damit immer wieder feuchte und sehr milde Luft.

Unter den Tiefdruckgebieten waren auch einige schwere Stürme wie zum Beispiel der Orkan Sabine, der uns vom 9. auf den 10. Februar traf und auch einige Schäden anrichtete. So war der Februar am Ende einer der wärmsten seit Beginn regelmäßiger Aufzeichnungen im Jahr 1881.

Mit einer mittleren Temperatur von 6,3 Grad lag der Monat um 4,1 Grad über dem langjährigen Mittel der Jahre 1981 bis 2010. Am 16. Februar stiegen die Temperaturen auf den Höchstwert des Monats von 17,4 Grad. Nur in einer einzigen Nacht im Februar gab es Frost. Unter vorübergehendem Hochdruckeinfluss kühlte sich die Luft in der Nacht auf den 5. Februar auf den Tiefstwert des Monats von minus 0,9 Grad ab.

Schnee gab es nur sehr wenig, dafür brachten uns die Tiefdruckgebiete viel Regen. Mit einer Niederschlagssumme von 151,5 Litern pro Quadratmeter erreichte der Monat 281 Prozent des Klimamittels. Am meisten Regen fiel mit 19,5 Litern am 9. Februar. Die Sonne wurde häufig von den (Regen-)Wolken verdeckt, so dass es am Ende nur zu etwa 50 Sonnenstunden reichte. Damit lag der Februar beim Sonnenschein 26 Prozent unter dem Sollwert.

Reinhard Hövel vom Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband (OOWV) teilt mit: „Es war der niederschlagsreichste Februar, seitdem in Oldenburg Niederschläge gemessen werden.“ Von 1947 bis 2012 wurde auf dem Fliegerhorst vom Deutschen Wetterdienst gemessen, seit 2013 beim OOWV an der Donnerschweer Straße. Mit 130,8 Millimetern (Hövel: „Das ist mehr als ein Sechstel des mittleren Jahreswertes für Oldenburg“) sei der bisherige Rekordwert vom Februar 1995 (112,0 mm) deutlich übertroffen worden.

Der trockenste Februar in Oldenburg war laut OOWV übrigens im Jahr 1959 mit nur 5 mm Niederschlag. Der Durchschnittswert der letzten 74 Jahre für den Februar in Oldenburg liegt bei 48,7 mm.