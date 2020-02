Oldenburg /Wildeshausen „Wasserstoff treibt uns an“, lautet das Thema eines Vortrags am Donnerstag, 20. Februar, um 19.30 Uhr in der VHS am Bahnhof in Wildeshausen. Dr. Michael Kröner vom DLR-Institut für Vernetzte Energiesysteme in Oldenburg erklärt, wie der Energieträger Wasserstoff klimaneutral eingesetzt werden und sogar die Wirtschaft revolutionieren kann.

Was macht Wasserstoff so interessant ?

„Wasserstoff ist eine Möglichkeit, um Energie effizient zu erzeugen und zu speichern“, sagt Kröner. Es lasse sich als komprimiertes Gas oder tiefgekühlt als Flüssigkeit leicht transportieren und speichern. Zudem besitze Wasserstoff eine hohe Energiedichte und lasse sich in Brennstoffzellen wieder zu Strom machen. Kröner spricht von einem „einfachen, geschlossenen Energiekreislauf“, bei dem Strom in Form von Wasserstoffgas gespeichert werden könne. Übrigens: Bei der Verbrennung entsteht fast nur Wasser und kein klimaschädliches Kohlendioxid.

Woran orientieren sich die DLR-Forscher ?

Ziel sei es, bis zum Jahr 2050 einhundert Prozent erneuerbare Energien im Netz zu haben. „Wir entwickeln Technologien, die 100 Prozent CO2-neutral sind“, erläutert Kröner. Der Aufwand für die Industrie gilt als enorm. Allein die Chemiebranche müsste laut einer Studie der Vereinigung VCI rund 45 Milliarden Euro investieren, um bis 2050 Klimaneutralität bei der Herstellung von nur sechs Standardprodukten zu erreichen.

Toyota baut schon Gabelstapler, Hyundai Autos mit Wasserstoff-Antrieb. Wo steht Deutschland ?

Wir haben weltweit die zweitmeisten Wasserstoff-Tankstellen. Japan ist leider etwas weiter, aber unsere Automobilkonzerne holen auf.

Wie sieht es im nordwestlichen Niedersachsen aus ?

Das Bundesverkehrsministerium fördert 16 Regionen in Deutschland, die künftig verstärkt auf Wasserstoff aus erneuerbaren Energien setzen wollen. Besonders viel Geld fließt in die Metropolregion Nordwest – sie wird mit 20 Mio. Euro gefördert. Mit der Initiative „HyWays for Future“ wollen der Energieversorger EWE und weitere Partner den Markthochlauf von regenerativ erzeugtem Wasserstoff vorantreiben. Es geht etwa um die Errichtung von Wasserstofftankstellen und den Einsatz von Wasserstoffbussen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Im Rahmen des Projekts „HyCavMobil“ untersuchen die Wissenschaftler Langzeitspeicher für Wasserstoff – speziell Salzkavernen. Davon gibt es in Norddeutschland reichlich. Schon heute werden Kavernen als Speicherort für andere Chemieträger genutzt, so Kröner.

Was wird Schwerpunkt des VHS-Vortrags sein ?

Vorbild ist die Oldenburger Kneipenrunde „Hirn vom Hahn – Wissen frisch gezapft“. Kröner will keinen Vortrag im eigentlichen Sinn halten, sondern vor allem auf Fragen der interessierten Bürger zum Thema Wasserstoff eingehen.

Ein Begriff des Forschungsprojekts laute „Sektorenkopplung“. Dabei gehe es um die intelligente und effiziente Verknüpfung der Sektoren Strom, Wärme und Verkehr. „Wasserstoff ist aus unserer Sicht der ideale Stoff für die Energiewende“, sagt Kröner. „Mit Wasserstoff kann man Strom erzeugen, Wasserstoff kann man nutzen für die Mobilität, Wasserstoff kann man auch für die Wärmeerzeugung und als Energieträger für die Schwerindustrie nutzen.“

Wie melden sich Interessierte für den Vortrag an ?

Anmeldungen für die Veranstaltung am Donnerstag, 20. Februar, 19.30 Uhr, nimmt die Volkshochschule Wildeshausen, Wittekindstraße 9, unter Telefon 0 44 31/7 16 22 oder per E-Mail unter info@vhs-wildeshausen entgegen.