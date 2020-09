Wohnen Ii: Rasanter Anstieg bei Wohnungspreisen

Oldenburg Haben Sie vor drei Jahren mit dem Kauf einer Eigentumswohnung geliebäugelt? Und dann wegen der vermeintlich hohen Preise das Projekt gestrichen? Dann lesen Sie lieber nicht, wie sich Ihre Investition entwickelt hätte.

Der Maklerverband IVD hat die Preise für Immobilien in 100 norddeutschen Orten analysiert. Mit dabei ist auch Oldenburg. In Teil zwei geht es um die Preisentwicklung bei Eigentumswohnungen.

• Eigentum kaufen

Und die ist deutlich: Die Preise sind in den zurückliegenden Jahren stark angestiegen. Ausgegangen wird von einer 80-Quadratmeter Wohnung mit drei Zimmern. Die Makler haben drei Klassen gebildet: mittlerer Wohnwert, guter Wohnwert und sehr guter Wohnwert. Und selbstverständlich steigen auch die Preise entsprechend: 3250 Euro pro Quadratmeter sind es in der ersten Kategorie, 3800 in der zweiten und gar 4400 in der dritten. Und wer ein Spitzenobjekt in einer Toplage kaufen möchte, muss dafür 5500 Euro pro Quadratmeter hinlegen, macht 440 000 Euro für eine Wohnung.

Ein Blick zurück zeigt die Entwicklung: Vor drei Jahren lagen die Quadratmeterpreise noch zwischen 2700 und 3900 Euro, der Spitzenpreis bei 4500 Euro. Die Preissteigerungen liegen damit zwischen 12 und 20 Prozent.

• Bestandsimmobilien

Günstiger geht es, wenn Käufer von Eigentumswohnungen nicht das Neueste wollen, sondern auf Bestandsimmobilien zurückgreift. Die sind in Oldenburg derzeit für Quadratmeterpreise von 1600 (einfacher Wohnwert) und 3600 Euro zu haben, 2017 lagen die Preise zwischen 1350 und 3000 Euro/Quadratmeter. Allerdings gab es hier auch den stärksten Anstieg: in guter Wohnlage um 26 Prozent.

• Blick ins Umland

Wer 2017 beispielsweise in Bad Zwischenahn eine Neubauwohnung für 200 000 Euro gekauft hat, würde derzeit dafür 246 000 Euro bekommen. Um 23 Prozent sind die Preise in Westerstede und Bad Zwischenahn in nur drei Jahren gestiegen. Diese beiden Kommunen hatte der IVD ebenfalls analysiert

• Größe ist nicht alles

Generell gilt auf dem Markt: Bei großen Wohnungen ist der Quadratmeterpreis niedriger. Gesucht werden von Anlegern vor allem Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen mit 45 bis 75 Quadratmetern. Preisabschläge gibt es für vermietete Wohnungen. -> Lesen Sie morgen: Wie haben sich die Kosten für Mieter entwickelt?