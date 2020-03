Oldenburg Wie entwickeln sich die Mieten für Studierende in Großstädten? Mancherorts steigen die Mietpreise für Studentenbuden stark an. Gar nicht so schlimm ist die Lage (zumindest noch) in Oldenburg. Das besagt eine Auflistung von „Immowelt“. Das Internetportal für Immobilien hat Angebotsmieten bei 40 Quadratmeter großen Wohnungen in 67 deutschen Hochschulstädten verglichen.

Kaltmietenentwicklung seit 2017: Zum Vergleich wurden neben Oldenburgs Mietpreisen Münster und Osnabrück als Kurve mitabgebildet.

Demnach liegt Oldenburg auf dem 32. Platz. Zwar wurde der Mietspiegel an der Hunte im Jahr 2019 um drei Prozent angehoben. Mit 330 Euro Durchschnittsmiete ohne Heiz- und andere Nebenkosten für eine Single-Wohnung liegt Oldenburg aber im Mittelfeld.

Oldenburg auf einer Höhe mit Hannover

In 26 der 67 untersuchten Städte stagnierten die Mieten oder gingen wieder zurück. In Berlin beispielsweise sank der Preis im Vorjahresvergleich um vier Prozent. In weiteren 14 Städten wie Oldenburg stiegen die Mieten lediglich um drei Prozent oder weniger.

Median ist Mittelwert der Angebotspreise Datenbasis für die Berechnung der Mieten in 67 Städten waren laut „Immowelt“ inserierte Angebote mit einer Wohnfläche bis zu 40 Quadratmetern und ein bis zwei Zimmer. Dabei wurden Angebote berücksichtigt, die vermehrt auf dem Portal nachgefragt wurden. Die Preise geben den Durchschnitt der angebotenen Mietwohnungen wieder.

Zum Vergleich: Oldenburg befindet sich preislich auf einer Höhe mit der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover. Aber auch Bremen (310 Euro) und Osnabrück (300 Euro) befinden sich in etwa im selben Rahmen – sind aber für Studenten etwas günstiger. Münster ist mit 370 Euro für 40 Quadratmeter dagegen teurer. Hier stieg der Mietpreis zusätzlich sogar um sechs Prozent an.

Wer vor Studienbeginn in Oldenburg eine Wohnung sucht, wendet sich gegebenenfalls an das Studentenwerk. Wer auf das Angebot zurückgreift, bezahlt nach eigenen Angaben einen durchschnittlichen Mietpreis von 201,57 Euro (Stand 2018). „Die Mieten bewegen sich zwischen 160 und 380 Euro“, erläutert Franziska Puczich, Pressesprecherin beim Studentenwerk.

Im Bereich Studentisches Wohnen stehen der Einrichtung insgesamt 1567 Plätze in neun Oldenburger Wohnanlagen zur Verfügung, sagt Franziska Puczich. Das Studentenwerk Oldenburg kümmert sich um soziale, gesundheitliche, wirtschaftliche und kulturelle Förderung von Studierenden.

„Hohe Preise für schlechte Wohnungen“

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass 330 Euro für 40 Quadratmeter der Durchschnittspreis für Nettokaltmieten ist“, sagt Studentin Patricia Kensinger und äußert Zweifel. Aus ihrer Erfahrung, aber auch aus Berichten von Kommillitionen weiß sie, dass man – besonders in Innenstadtnähe – weitaus höhere Mietpreise bezahlt.

Für 650 Euro Kaltmiete bekäme man allenfalls 50 Quadratmeter. Allerdings sei das längst nicht das Ende der Fahnenstange: „Manche Vermieter verlangen exorbitant hohe Preise für wirklich schlechte Wohnungen.“

Angst davor, keine Unterkunft zu finden

Allgemein sei die Angst unter Studenten groß, keine erschwingliche Wohnung zu finden und gegebenenfalls auf der Straße zu sitzen, sagt die 29-Jährige:. „Die Suche in Oldenburg ist sehr, sehr schwierig.“ Teils müsse man Monate suchen. Nur im Frühjahr sei es leichter, da dann viele Studenten ihre Wohnung aufgeben würden. Auch würden viele von ihnen in die Röhre gucken, wenn ihr Vermieter sie aus der Wohnung klage. „Kaum ein Student hat eine Rechtsschutzversicherung“, sagt Patricia Kensinger.

Den Appartements des Studentenwerks steht die Pädagogikstudentin skeptisch gegenüber: „Einige Wohnungen, die ich gesehen habe, waren vermüllt oder voller Schimmel.“