Oldenburger Studentin Erklärt Nabu-Volksbegehren: „Die Spezialisten sterben als erstes aus“

Frage: Oldenburg ist doch so grün und morgens singen unzählige Vögel. Hier ist die Welt doch in Ordnung. Oder etwa nicht?

Sonja Gentemann: Ja, Oldenburg ist eine recht grüne Stadt, aber nur weil wir morgens Vögel zwitschern hören, ist auch hier nicht alles in Ordnung. Während häufige Arten wie Feldsperling und Kohlmeise immer noch zahlreich anzufinden sind, gehen seltenere Arten immer weiter zurück und drohen zu verschwinden. Auch in Oldenburg gibt es viele versiegelte Flächen, eine abnehmende Anzahl von Stadtbäumen und artenarme Grünflächen. All das sind Punkte, die wir ändern und verbessern wollen, um auch in der Stadt einen Rückzugsort für Vögel und Insekten zu schaffen.

Frage: Warum bedarf es denn überhaupt der unterschiedlichen Tier- und Pflanzenarten und einer möglichst großen Vielfalt?

Artenvielfalt Das landesweite Volksbegehren „Artenvielfalt.Jetzt“ hat zum Ziel, dem galoppierenden Artensterben in Niedersachsen und dem Höfesterben der kleinen und mittleren bäuerlichen Betriebe Einhalt zu gebieten. Das Volksbegehren wird getragen vom Nabu Niedersachsen, von Bündnis 90/Die Grünen Niedersachsen, vom Landesverband der Imker Weser-Ems sowie vom Deutschen Berufs- und Erwerbsimkerbund Niedersachsen. Es wird unterstützt von einem Bündnis aus mittlerweile 133 Vereinen, Verbänden, Firmen und Parteien. Unterschriftenlisten und Informationsmaterial liegen in der Geschäftsstelle des Nabu am Schlosswall 15 aus. Geöffnet ist montags, dienstags und donnerstags von 15 bis 17 Uhr, mittwochs von 15 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr. Listen können vor Ort unterschrieben und zum eigenständigen Sammeln von Unterschriften auch mitgenommen werden. Unterschriften sind auch im Büro von Bündnis 90/Die Grünen am Friedensplatz 4 montags und freitags von 10 bis 15 Uhr und mittwochs von 15 bis 18 Uhr möglich.

Sonja Gentemann: All diese Arten sind Teil eines großen Ökosystems, in dem sie die verschiedensten Rollen übernehmen. Viele Arten sind spezialisiert auf ihre Aufgabe, so sammeln viele Wildbienen Pollen nur von bestimmten Pflanzenfamilien, so dass es zu weniger Konkurrenz zwischen den Arten kommt. Man kann sich das vorstellen wie in unserer Arbeitswelt. Es gibt Unmengen an verschiedenen Berufen, die sich teils sehr ähneln und teils nicht unterschiedlicher sein könnten. Fallen Berufe oder Berufsgruppen nun plötzlich weg, müssen ihre Aufgaben von anderen übernommen werden. Mit Glück von jemandem aus einem ähnlichen Feld. Mit Pech gibt es dann auf die Schnelle niemanden, der die Aufgabe fachgerecht erledigen kann. Nehmen wir das aktuelle Beispiel eines Virologen. Seine Aufgaben können von Medizinern und Biologen vielleicht noch ausreichend abgedeckt werden. Ohne jegliche Biologen und Mediziner, stünde das ganze System aber schnell vor einem großen Problem. So ist es auch bei den Tieren und Pflanzen. Mit einer großen Vielfalt sind Systeme eher stabil und gegen Umwelteinflüsse gut gewappnet. Je weniger Arten es gibt, desto leichter brechen Systeme zusammen und leider sind es gerade die Spezialisten, die als erstes aussterben.

Frage: Wie kann eine Unterschrift die Situation verbessern?

Sonja Gentemann: Die Unterschrift zählt wie eine Stimmabgabe bei der Kommunalwahl. Das Volksbegehren ist ein politisches Mittel, um der Landesregierung unsere Version für den Umwelt- und Tierschutz auf den Tisch zu legen und konkrete gesetzliche Maßnahmen zu verlangen. Jede Unterschrift erhöht dabei den politischen Druck.

Frage: Der Nabu und ein Teil der Landwirte sind, vorsichtig ausgedrückt, nicht unbedingt die besten Freunde. Warum haben Sie die bäuerlichen Betriebe explizit mit in das Volksbegehren aufgenommen?

Sonja Gentemann: Niedersachsen ist ein Flächenland mit einem sehr großen landwirtschaftlichen Sektor. Entsprechend kann Naturschutz hier nur funktionieren, wenn auch die Landwirte einbezogen werden und auf ökologischere Arbeitsweisen umsteigen.

Frage: Damit ist aber doch zugleich eine Ablehnung der konventionellen Landwirtschaft verbunden, die derzeit für die Versorgung eines Großteils der Bevölkerung sorgt und Lebensunterhalt vieler Familien ist.

Sonja Gentemann: Teil der konventionellen Landwirtschaft sind leider Pestizide, starke Düngung und nur schmale Randstreifen sowie fehlende Randstrukturen wie Feldhecken und -gehölze. Das sind Punkte, die wir ganz klar verändern wollen. Das heißt aber ausdrücklich nicht, dass wir uns mit dem Volksbegehren gegen die Landwirte Niedersachsens stellen wollen. Ganz im Gegenteil ist uns sehr bewusst, dass wir sie brauchen. Deshalb sind finanzielle Unterstützungen vorgesehen, die den Naturschutz für kleine und mittelständige Betriebe rentabel machen sollen. Die entsprechenden Mittel dafür sollen aus dem Fond der Agrarförderung kommen. Das EU-Gesetz sieht nur eine Förderung nach genutzter Fläche vor, nicht nach ökologischem Wert. Naturschutz bedeutet für Landwirte deshalb oftmals noch Gewinneinbuße.

