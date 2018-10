Osternburg Wenn Bäume Baumaßnahmen weichen sollen, ruft das schnell die Anwohner der unmittelbaren Umgebung auf den Plan. Das ist verständlich, denn gerade als Stadtbewohner ist man für jedes Grün in der Nähe dankbar. In der Alexanderstraße und im Johann-Justus-Weg etwa stellen sich Anwohner derzeit gegen die Abholzung von Eichen. Auch im Sandweg setzt sich eine Bürgerinitiative für den Schutz der dortigen Bäume ein. „60 bis 70 Eichen werden hier wohl verschwinden, wenn die Stadt die Straße ausbaut“, mutmaßt Jürgen Sanders von der Bürgerinitiative Sandweg. Die Anwohner fürchten, dass ihre Straße ein Autobahnzubringer wird.

Erste Planungen für einen Ausbau habe es vor rund sechs Jahren gegeben, sagt Sanders. „Wir haben damals deutlich gemacht, welche Bäume zu erhalten sind. Danach ist nichts passiert.“

Vor einigen Tagen waren allerdings wieder Gutachter im Sandweg unterwegs, die sich die Bäume genauer ansahen. Denn in der nächsten Sitzung des Verkehrsausschusses am Montag, 15. Oktober, sollen Pläne zum Ausbau des Sandweges vorgelegt werden. Das erfuhr die Bürgerinitiative vom Fachdienst Tiefbau und vom Bundestagsabgeordneten Ulf Prange (SPD), an den sich die Anwohner zwischenzeitlich auch gewandt hatten.

Pläne für einen Autobahnzubringer habe die Stadt aber nicht, betonte deren Sprecher Reinhard Schenke. Geplant ist eine Sanierung der Fahrbahn sowie verkehrssichere Gehwege. Die Geschwindigkeit soll weiterhin auf 30 Stundenkilometer beschränkt sein.

Dafür werden mit Sicherheit Bäume fallen. Wie viele es werden, ist aber noch nicht klar. „Der Erhalt möglichst vieler Bäume und der Ausbau des Sandweges sind in der Tat nicht ganz leicht miteinander zu vereinbaren“, sagt Reinhard Schenke. „Nach der Ortsbegehung mit der Unteren Naturschutzbehörde, dem Ingenieurbüro und dem Fachdienst Tiefbau erarbeiten wir ein Konzept zum Umgang mit den Bäumen. Klar ist aber, ein größerer Eingriff in den Bestand ist nicht zu vermeiden. Dennoch sollen möglichst viele Bäume erhalten bleiben.“

Die Notwendigkeit, den Sandweg auszubauen, sehen auch die Mitglieder der Bürgerinitiative. Trotzdem schmerzt sie jeder zu fällende Baum. „Unsere Eichen sind mindestens genau so alt und so schön wie die in der Alexanderstraße oder im Johann-Justus-Weg“, sagt Sanders.