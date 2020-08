Seelter Reptilienhuus: Für Kroko-Dame wird noch ein Name gesucht

Ramsloh Unbeweglich liegt ein Spitzkrokodil in seinem Gehege im Saterländer Reptilienzoo, das Maul ist weit aufgerissen. Dann platscht es laut und das Reptil ist von einer Sekunde auf die andere in dem Wasser verschwunden. Aus sicherer Entfernung können Besucher 18 Krokodile, darunter auch seltene Arten, anschauen.

Besitzer des Seelter Reptilienhuus ist Florian Häselbarth. Seit 2019 betreibt er das Informationszentrum in Ramsloh. Neben Krokodilen leben dort auch einige Schlangen, Spinnen und Fische. In der Corona-Krise musste das Reptilienhuus fast drei Monate geschlossen bleiben. „Wir haben dadurch einen finanziellen Verlust erlitten und sind nun froh, wieder Besuchern die Tiere zeigen zu können“, sagt der Inhaber.

Langjähriger Traum

Mit der Eröffnung des kleinen Zoos hat er sich einen langjährigen Traum erfüllt. Mit seinem Team kann er nun auch wieder Kleingruppen auf Anmeldung durch das Reptilien-Infozentrum führen und Wissenswertes über die Tiere berichten. Denn darum geht es in dem kleinen Zoo hauptsächlich, in dem auch der Artenschutz eine wichtige Rolle spielt, wie Häselbarth sagt. Vor Kurzem sind ein weibliches Spitzkrokodil und ein Leistenkrokodil in das Haus eingezogen.

Name für Kroko-Dame

„Im nächsten Jahr wollen wir auch versuchen, Spitzkrokodile zu züchten“, sagt Häselbarth. Davor suchten er und sein Team allerdings einen Namen für die Kroko-Damen. „Wer eine Idee hat, kann gerne vorbeikommen und einen Namen vorschlagen. Auch eine Patenschaft ist möglich“, sagt Häselbarth.

In diesem Jahr plant der Ramsloher, seinem Zoo außerdem noch Schildkröten hinzuzufügen. „Die könnten eventuell schon in den Sommerferien kommen“, sagt er.