Frage: Sie haben täglich mit verschuldeten Menschen zu tun. Wodurch geraten Menschen in Oldenburg in die Schuldenfalle?

Rensen: Die Gründe hierfür sind vielfältig. Arbeitslosigkeit und Krankheit sind häufig Auslöser für eine Überschuldung. Ist man vorher mit seinem Einkommen gerade so ausgekommen, bringt eine Einkommensminderung auf 80 Prozent (Krankengeld) oder 60 bis 67 Prozent (Arbeitslosengeld I) oft alle Zahlungspläne zu Fall. Manchmal wird es dann sogar schwierig, die laufenden Kosten wie Miete oder Strom zu decken, von der nötigen Auto-Reparatur ganz zu schweigen. Lebensumbruchsituationen wie Trennung oder Eintritt in den Ruhestand können ebenfalls in eine Überschuldung führen. Gleichzeitig gibt es aber auch Menschen, denen es schwer fällt, sich ihr Geld einzuteilen und damit auszukommen, die beispielsweise viel und unüberlegt im Internet bestellen, mehrere Handyverträge abschließen und einfach über ihre Verhältnisse leben. Hier geht es dann nicht nur um Schuldenregulierung, sondern auch um Budgetberatung.





Frage: Die Zahlen für Oldenburg sind rückläufig. Laut Schuldneratlas ist die Quote von 10,4 auf 10,12 Prozent beziehungsweise 14300 Personen. gesunken. Können Sie erklären, warum?

Rensen: Hier schlägt sich die derzeit positive Arbeitsmarktlage nieder. Bedingt durch die niedrige Arbeitslosenquote geraten weniger Menschen in die Überschuldung. Außerdem können häufiger die Schulden durch Vergleiche und Ratenzahlungsvereinbarungen außerhalb des Insolvenzverfahrens reguliert werden.





Frage: Sind alle Altersgruppen von Schulden betroffen?

Rensen: 58 Prozent unserer Klienten sind unter 40 Jahre alt, nur 8,5 Prozent über 60 Jahre. Jüngere Menschen sind also überdurchschnittlich häufig von Überschuldung betroffen. Eine Ursache hierfür ist sicherlich ein verändertes Konsumverhalten, in dem Finanzierungen und Ratenkäufe nichts Außergewöhnliches mehr sind.





Frage: Was kann ich tun, wenn ich merke, dass ich mit meinen Schulden nicht mehr allein zurechtkomme?

Rensen: Wenn ich merke, dass ich mit meinem Geld nicht auskomme, sollte ich mir möglichst schnell Hilfe holen. Spätestens dann, wenn ich den monatlichen Raten nicht mehr nachkommen kann. Besser ist es, schon früher Hilfe in Anspruch zu nehmen. Unsere Schuldnerberatung bietet auch Haushalts- und Budgetberatung an, wenn jemand merkt, dass er oder sie mit dem monatlichen Geld nicht auskommt oder wenn große finanzielle Veränderungen bevorstehen. Hilfsmöglichkeiten gibt es immer, je früher ich mich an eine Schuldnerberatung wende, desto weniger einschneidende Lösungsmöglichkeiten können gefunden werden.