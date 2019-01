Tungeln /Bümmerstede In absehbarer Zeit wird auch das linke Ufer am Huntedeich von Tungeln Richtung Iburg wieder befahrbar sein. Dort beginnen demnächst die Pflasterarbeiten. Nach dem ursprünglichen Zeitplan sollte der Weg im November bereits fertig sein. „Es gab Lieferschwierigkeiten bei den Steinen, deshalb können wir erst jetzt anfangen“, erklärt Hans-Dieter Buschan, Geschäftsbereichsleiter beim Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in Brake. Sobald der Weg bis zur Iburg fertig ist, wird der nächste Abschnitt bis zum Schöpfwerk Moorbäke in Angriff genommen. „Die Mittel auch für diesen Bauabschnitt sind schon bereitgestellt.“

Wichtig bei Hochwasser

Um den Hochwasserschutz in der Gemeinde Wardenburg weiter zu verbessern, werden auf den linksseitigen Huntebedeichungen zwischen Tungeln und dem Schöpfwerk Moorbäke seit Juli 2018 neue Wege zur Verteidigung angelegt. Fußgänger müssen sich zunächst weiterhin auf Beeinträchtigungen einstellen.

Der Deichverteidigungsweg erhält am rechten und linken Rand – so wie die bereits fertiggestellten Abschnitte – eine etwa 90 Zentimeter breite Spurbahn aus sogenannten Multipodensteinen. Das rund einen Meter breite Mittelstück wird mit Sand-Splitt-Gemisch ausgeführt.

„Mit der Einrichtung der zusätzlichen Verteidigungswege setzen wir die Investitionen in den Hochwasserschutz im Oldenburger Land weiter fort“, betont Hergen Oetken vom NLWKN.

Von 2010 bis 2014 waren bereits die rechtsseitigen Huntedeiche auf den Abschnitten vom Schöpfwerk Moorbäke bis zur Hochwasserentlastungsanlage in Tungeln und vom ehemaligen Hunte-Ems-Kanal aus bis zum Wasserkraftwerk Oldenburg verstärkt worden. „Im Rahmen dieser Baumaßnahme erfolgte auf den entsprechenden Abschnitten auch die Herstellung eines entsprechenden Deichverteidigungsweges auf der Deichkrone“, so Oetken. Auf dem rechtsseitigen Huntedeich ist mittlerweile auf gesamter Länge ein Deichverteidigungsweg vorhanden, nun ist das linke Hunte-Ufer an der Reihe.

„Damit auch hier auf der gesamten Länge ein Deichverteidigungsweg genutzt werden kann, muss dieser noch auf dem Abschnitt zwischen dem Schöpfwerk Moorbäke und der Landesstraße L 870 in Tungeln in der Gemeinde Wardenburg errichtet werden“, erläutert Hergen Oetken. Zunächst wird auf einer Länge von 2850 Metern auf dem Abschnitt zwischen der Oldenburger Straße (L 870) in Tungeln und der Iburg gebaut. Danach folgt dann die Fertigstellung des 1650 Meter langen letzten Teilstücks bis zum Schöpfwerk Moorbäke. Während der Bauzeit steht der jeweilige Deichabschnitt für Fußgänger nicht zur Verfügung. Für die Anlieferung der erforderlichen Geräte und Materialien muss der Weg „Zur Zugbrücke“ in der Gemeinde Wardenburg genutzt werden. „Wir bemühen uns, Beeinträchtigungen für Fußgänger so gering wie möglich zu halten, und werden bereits fertiggestellte Teilabschnitte schnellstmöglich wieder für den Fußverkehr freigeben“, betont Oetken.

1,7 Mio. Euro investiert

Deichverteidigungswege spielen im Hochwasserfall eine wichtige Rolle: Sie ermöglichen es, dass Einsatzkräfte und Material schnell an gefährdete Deichabschnitte gelangen. Finanziert wird die Anlage des neuen Deichverteidigungswegs an der Hunte durch das Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz des Landes Niedersachsen. Insgesamt investiert das Land im Rahmen dieser Baumaßnahme rund 1,7 Millionen Euro in die Verbesserung des Hochwasserschutzes „und somit in den Schutz der in der Gemeinde Wardenburg lebenden Menschen“, so der NWLKN in einer Pressemitteilung.