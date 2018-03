Tweelbäke Wenn Kerstin Hayen mit dem Kraftfutter in der Plastikschüssel klappert, kommen die Alpakas schnell von ihrer Weide gelaufen. Die neugierigen Tiere bleiben stets zusammen. Chef Jonny hat sie alle im Blick.

Neun Alpakas besitzen Hayen und ihr Partner Matthias Ahlers mittlerweile. Um den Tieren beizubringen, wie es ist, mit dem Halfter geführt zu werden, hat die Oldenburgerin einige Freunde gefragt, ob sie wohl ein paar Meter mit ihr und den Tieren gehen würden. „Ich hatte drei Termine zur Auswahl gestellt und habe gehofft, dass sich jedes Mal wenigstens zwei finden“, sagt sie. Aber binnen einer halben Stunde waren alle Termine ausgebucht.

Die Freunde und Bekannten waren so begeistert, dass sie Hayen rieten, diese Touren öffentlich anzubieten, denn der Umgang mit den Tieren sei beruhigend und entspannend. Drei Touren unterschiedlicher Länge bietet die Alpaka-Züchterin an. Eine Tour führt einfach nur zum Melkhus, die anderen beiden um den See und optional noch zum Melkhus (inklusive Drink). Ab Mitte April, wenn es wieder wärmer ist, soll es wieder richtig los gehen.

Alpakas und Lamas Alpakas stammen aus Südamerika. Dort leben sie in den Anden. Es gibt zwei Alpakatypen, das Huacaya und das Suri. Sie unterscheiden sich in der Faser. Die des Huacaya ist feiner und gewellt, die eines Suri-Alpakas grader und lockig. Im Gegensatz zum Lama ist das Alpaka etwas kleiner. Sie werden vom Stockmaß her nicht größer als einen Meter. Auch der Kopf ist beim Alpaka kürzer. Die Fasern sind sehr viel feiner und eignen sich daher gut zur Produktion. Alpakas spucken nur, wenn sie Rangkämpfe austragen oder Futterneid besteht.

Als Jugendliche hat Kerstin Hayen für Kamele geschwärmt. Ihr ganzes Zimmer war voller Bilder, berichtet sie. Doch in der Haltung und dem Umgang waren die Tiere einfach zu schwierig für die junge Frau. Darum begann sie sich für die artverwandten Alpakas zu interessieren.

Als sie vor drei Jahren bei ihrem Versicherungsvertreter war und dieser wissen wollte, wofür sie ihr Geld ausgeben wolle, sagte sie: „Wenn mal Geld übrig ist, kaufe ich mir ein Alpaka“. Kurze Zeit später meldete sich der Makler und stellte einen Kontakt zur Alpaka-Farm in Rastede her, die gern Tiere abgeben wollte.

Nachdem der Vater ihres Freundes zugestimmt hatte, die Tiere in den Stallungen auf dem ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieb unterzubringen, fing alles mit vier Tieren an. „Alpakas sind Herdentiere. Darum muss man mindestens drei zusammen halten“, berichtet Kerstin Hayen. Bis zu 15 Tiere könnte sie aufgrund der Platzverhältnisse bei sich unterbringen – mehr möchte sie auch nicht.

Aktuell leben neun Alpakas auf dem Hof, doch mindestens zwei, wenn nicht sogar drei der Stuten sind trächtig und werden im Sommer nach elfeinhalb Monaten Tragezeit ein Fohlen zur Welt bringen. Diese werden in den Sommermonaten geboren, da die Zunge der Alpakas zu kurz ist, um ihre Fohlen trocken zu lecken. Sie sind darauf angewiesen, dass sie in der warmen Mittagssonne trocken, daher erblickt der Nachwuchs gegen Mittag das Licht der Welt.

Um einen optimalen Umgang mit den Paarhufern zu lernen, besuchte sie Kurse, zum Beispiel bei Familie Fortmann in Ganderkesee. „Wir haben wirklich Glück, dass uns die Fortmanns mit Rat und Tat zur Seite stehen“, sagt Hayen.

Alpakas sind genügsame Tiere, da sie in ihrem natürlichen Lebensraum auch wenig zu Fressen bekommen. Sie fressen das Gras von der Wiese und bekommen Heu sowie Kraftfutter. Die Verwandten des Kamels halten Temperaturen von Minus bis plus 30 Grad Celsius aus. Etwa 20 Jahre alt werden Alpakas. Die Herde ist zwischen ein paar Monaten und acht Jahren alt.

Die günstigste Tour ist für 15 Euro für Erwachsene zu haben. Termine können individuell vereinbart werden – es müssen mindestens zwei Teilnehmer sein. Mehr Informationen und die Terminklärung telefonisch unter Tel 35078607 oder per E-Mail: kerstin@alpakas-vom-see.de.

Mehr Infos unter www.alpakas-vom-see.de