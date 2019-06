Wechloy Ende in Sicht für eine Baustelle, die viele Fahrradfahrer und Fußgänger nervt: Seit dem 18. März sind entlang der Ammerländer Heerstraße Richtung stadtauswärts die Nebenanlagen zwischen dem Pophankenweg und der Autobahnauf- und -abfahrt Wechloy gesperrt. In den vergangen Wochen tat sich hier augenscheinlich allerdings nichts. Nun gibt es Anzeichen, dass das Hindernis bald wieder verschwunden sein wird.

Ursprung der Arbeiten war ein Wasserrohrbruch nördlich der Autobahn, weshalb die EWE Netz von der VWG mit der Reparatur beauftragt wurde. Im Zuge der Reparatur sollte zugleich ein größerer Bereich im Trinkwassernetz rund um die Schadensstelle saniert werden, berichtete EWE-Sprecher Volker Diebels im März.

Zugleich war der Plan, im Zuge der Bauarbeiten auch die Erdgasleitungen in diesem Bereich zu erneuern. Die Sanierungsarbeiten würden „mehrere Wochen“ dauern, hieß es damals von der EWE. Die Stadt erklärte, die Baumaßnahme sei bis zum 18. April angesetzt.

Nach den ersten Arbeiten passierte nach außen hin allerdings lange nichts. An der Ecke Pophankenweg waren wochenlang lediglich zwei Rohre zu sehen, die aus dem Boden ragten. Platz genug wäre gewesen, um daran vorbeizukommen. Dennoch war der komplette Rad- und Fußweg auf einer Länge von 375 Metern abgesperrt. Fußgänger und Radfahrer wurden aufgefordert, die Straßenseite zu wechseln und sich entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung fortzubewegen. Da hinter der Baustelle augenscheinlich nichts passierte und der Weg dahinter völlig in Ordnung war, schüttelten allerdings viele Verkehrsteilnehmer nur den Kopf und umkurvten über den Grünstreifen die Absperrung. Zumal dahinter auch die Zufahrt zu einem viel frequentierten Supermarkt liegt.

Die Baustelle liege nicht brach, widerspricht EWE-Sprecherin Eva Katrin Maier. „Hier wurden und werden noch Restarbeiten durchgeführt. Um eine Gefahrenfreiheit für Fußgänger und Fahrradfahrer an einer mehrspurigen Fahrbahn zu gewährleisten, musste der Fahrrad- und Fußweg leider auf einer Strecke zwischen zwei Ampelanlagen gesperrt werden, und dies ist so lange notwendig, bis die Restarbeiten fertiggestellt sind.“ Diese sollen voraussichtlich nächste Woche abgeschlossen sein, so Maier.