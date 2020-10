Erste Produkte von Glasfaser Nordwest

Oldenburg /Osnabrück Das Oldenburger Unternehmen Glasfaser Nordwest ermöglicht ab sofort schnelle Glasfaseranschlüsse für ihre Kunden. Das Gemeinschaftsunternehmen von Telekom und EWE installierte nach nur zwei Monaten Bauzeit in der Gemeinde Belm (Kreis Osnabrück) die ersten Glasfaserprodukte mit Geschwindigkeiten bis zu 1 Gigabit, teilte die Telekom mit. „Mit dem richtigen Mix an Eigenausbau und regionalen Kooperationen bringen wir die Digitalisierung flächendeckender voran“, so der Telekom-Deutschland-Chef Dirk Wössner.