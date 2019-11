Kirchlicher Verbund will Klinik übernehmen

Osnabrück Der kirchliche Krankenhausverbund Niels-Stensen-Kliniken will die Paracelsus-Klinik Osnabrück übernehmen. Alle Mitarbeiter werden ihre Tätigkeiten in bestehenden Verträgen fortsetzen, wie beide Unternehmen am Mittwochabend mitteilten. Für einen auf etwa sechs Jahre geschätzten Übergangszeitraum solle das Stammhaus von Paracelsus am bisherigen Standort weitergeführt werden. Danach werde die Klinik in das bis dahin neu gebaute Marienhospital integriert.

Der Klinikträger Paracelsus hatte Ende 2017 einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverantwortung gestellt, danach wurde er an die Porterhouse AG mit Sitz in der Schweiz verkauft. Die Niels-Stensen-Kliniken GmbH werden zu 41 Prozent vom Bistum Osnabrück getragen. Beide Krankenhausverbünde vereinbarten zudem eine strategische Partnerschaft und eine intensive Zusammenarbeit bei Digital Health-Projekten. Die anvisierte Kooperation stehe derzeit noch unter den üblichen kartellrechtlichen und behördlichen Vorbehalten, hieß es. Die Paracelsus-Klinik Osnabrück habe jetzt die Möglichkeit, ihr Leistungsangebot dauerhaft fortzuführen.