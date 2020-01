Infos rund um die Kindertagespflege

Osternburg Eine Informationsveranstaltung zur Tätigkeit als Kindertagespflegeperson bietet die Evangelische Familienbildungsstätte (EFB) am Mittwoch, 8. Januar, in ihren Räumen an der Gorch-Fock-Straße 5a an. Beginn ist um 20 Uhr. Alle, die mit dem Gedanken spielen, zuhause Kinder zu betreuen oder sich für eine Großtagespflege zu qualifizieren, erfahren hier, wie die Fortbildung aufgebaut ist, wie die Bezahlung erfolgt und was vor der Ausbildung zu bedenken ist. Eine Mitarbeiterin der Ev. Familienbildungsstätte sowie eine Mitarbeiterin des Amtes für Jugend und Familie beantworten die Fragen.

Anmeldungen nimmt die EFB unter Telefon 480 656 90 entgegen oder per E-Mail an ol-anmeldung@efb-oldenburg.de.

Mehr Infos unter www.efb-oldenburg.de