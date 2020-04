Corona-Krise: Emden stellt Schiffe unter Quarantäne

Emden /Bremerhaven Emdens Oberbürgermeister Tim Kruithoff wird die beiden für Mittwochmittag und für Mittwochabend erwarteten Kreuzfahrtschiffe „Amera“ und „Albatros“ nach ihrer Ankunft bei der Emder Werft und Dock GmbH (EWD) unter eine 14-tägige Quarantäne stellen. Das kündigte Kruithoff am Dienstag gegenüber der „Emder-Zeitung“ an. Ein Grund für die Maßnahme in Corona-Zeiten: An Bord der Kreuzfahrtschiffe sind mehr Besatzungsmitglieder verblieben als zunächst angenommen. Ein Teil von ihnen soll zwar bereits am kommenden Samstag mit Reisebussen von Emden aus zum Frankfurter Flughafen gebracht werden, um von dort den Heimflug in ihre jeweiligen Herkunftsländer anzutreten. Zurück bleiben aber dennoch etwa 130 beziehungsweise gut 200 Besatzungsmitglieder. Sie dürfen dann laut Verfügung nicht von Bord.

„Wir werden kein Risiko eingehen“, betonte Kruithoff. In einer Verfügung der Stadt wird auch geregelt, dass das medizinische Personal so lange an Bord bleibt, wie mehr als 100 Personen auf dem Schiff sind. „Wir haben nur begrenzte Ressourcen für den Fall einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus und können es nicht riskieren, dass noch mehr als 100 Menschen dazukommen“, sagte Kruithoff.

EWD hatte noch einmal darauf hingewiesen, dass die Abfertigung und Kontrolle der beiden Kreuzfahrtschiffe in Bremerhaven ohne Beanstandungen verlaufen sei. Das wertete Werft-Chef Niels Rehbock als gutes Zeichen. Der Reiseanbieter Phoenix-Reisen hatte die Passagiere der „Amera“ und der „Albatros“ in Bremerhaven von Bord geholt und in Reisebussen und Autos in ihre Heimatstädte bringen lassen. Der Tod eines Passagiers hat nach übereinstimmenden Medienberichten dagegen keinen Corona-Hintergrund.