Hagebaumärkte ist Sponsor: Caritasverband Ostfriesland erhält 30 Laptops als Spende

Aurich Die ostfriesischen Hagebaumärkte haben dem Caritasverband Ostfriesland 30 Laptops im Gesamtwert von 14 000 Euro gesponsort. „Wir haben uns gefragt: Wo können wir in Zeiten von Corona in unserer Region konkret und vor allem nachhaltig helfen?“, sagt die Geschäftsführerin der ostfriesischen Hagebaumärkte Heike Beenen. „Als die Caritas uns von den fehlenden Laptops berichtete, war uns sofort klar, dass an dieser Stelle Hilfe absolut notwendig und sinnvoll ist.“

Die Laptops sollen an Personen verschenkt werden, die sich keinen Computer leisten können. „Natürlich werden wir genau hinschauen, wie und wo Bedarf ist. Allerdings denke ich, dass uns die Gemeinden und Beratungsstellen, mit denen wir vernetzt sind, dabei entsprechend unterstützen werden“, sagt Stefanie Holle, Leiterin des Caritasverbandes.

