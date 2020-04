Schülerbeförderung Durch Vej Gesichert: Ab Montag fahren die Busse wieder nach Plan

Aurich /Ostfriesland „Wir werden sicherstellen, dass alle Schüler, die ab Montag, 27. April schrittweise zurück in die Schule gehen werden und auf unsere Busse angewiesen sind, auch tatsächlich befördert werden“, verspricht die Auricher Geschäftsstellenleiterin des Verkehrsverbunds Ems Jade (VEJ) Rieke Tamminga.

Gleichzeitig treten für alle Schüler, die ab Montag wieder zur Schule gehen in den Landkreisen Aurich, Friesland, Leer und Wittmund sowie den kreisfreien Städte Emden und Wilhelmshaven ab dann auch wieder die regulären Fahrpläne in Kraft. „Die Schutzmaßnahmen gegen die Verbreitung des Corona Virus müssen jedoch nach wie vor unbedingt genau beachtet werden“, betont Tamminga.

Regeln müssen eingehalten werden

So wenig Kontakt wie nötig, so viel Abstand wie möglich lautet die Devise auch beim öffentlichen Personennahverkehr. „Unsere Kunden sind da bisher ohnehin sehr diszipliniert und geduldig gewesen“, lobt Tamminga das vorbildliche Verhalten der Fahrgäste. Einige hätten bereits von sich aus einen Mund und Nasenschutz getragen, wie er jetzt vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist. Ähnliches gelte für den empfohlenen Mindestabstand von 1,50 Meter. Der werde nicht nur in den Bussen, sondern ebenso an den Haltestellen nach bestem Wissen und Gewissen beachtet.

„In erster Linie geht es darum, Gedränge, wie es beim Eintreffen des Busses oder während des Ein und Aussteigens entstehen kann, von vornherein zu vermeiden“, erläutert Tamminga. „Deswegen bitten wir unsere Fahrgäste, sich auf der kompletten Fläche der Haltestelle zu verteilen, um schon dort die Sicherheitsabstände zu gewährleisten.“

So können Sie einen Fahrschein kaufen:

Wichtig für den Erwerb eines Fahrscheins: Direkt im Bus gekauft werden können Fahrscheine vorläufig nur dort, wo entsprechende Schutzmaßnahmen getroffen worden sind. Die Beförderungsbedingungen des Verkehrsverbundes gelten jedoch auch weiterhin, so dass jeder Fahrgast in Besitz eines gültigen Fahrscheins sein muss. Auch deswegen gilt: Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte sein Ticket entweder online unter www.vejbus.de kaufen oder sich an eine der Mobilitätszentralen in Aurich (04941 9 33 7 7)7), Leer 0491/92 53 60 und Jever 04461/94 90 10 wenden.