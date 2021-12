Kein „Insulaner unner sück“: Ostfriesisches Inseltreffen für 2022 abgesagt

Borkum Trauer bei vielen Vereinen und Gruppen auf allen Ostfriesischen Inseln: Die Borkumer SoKo von „Insulaner unner sück“ (IuS) hat jetzt allen Teilnehmern mitgeteilt, dass das im März 2022 geplante Treffen, welches man ohnehin bereits um ein Jahr verschoben hatte, pandemiebedingt wieder abgesagt wird.

Nicht nur Pandemie, auch Geldprobleme

„Der Verstand sagt uns, es ist besser so. Die Omikron-Variante hat viele Landstriche schon voll im Griff und wird auch vor unseren schönen Inseln nicht halt machen. Spätestens, wenn die Ferien zu Ende gehen, wird uns diese fünfte Welle ebenfalls erreichen“, so Britta Erdwiens, Sprecherin des Organisationsteams SoKo. Man hatte bei den Hotels bereits um eine Fristverlängerung gebeten, für die man sehr dankbar war. Allerdings gab es bereits zahlreiche Absagen aus verschiedensten Gründen. Teilweise aus Angst vor der Pandemie, anderen Gruppen fehlte schlichtweg das Geld, weil es in diesem Jahr kaum Auftritte gab und somit keine Einnahmen in die Vereinskassen flossen. Der Musikzug der Juister Feuerwehr ist mangels Auftritten derart „raus“, dass man lieber im März zu einem Intensivübungs-Wochenende mit fachlichen Übungsleitern wollte.

„Das ist bitter, hatten wir uns doch schon so gefreut, Euch alle wieder zu sehen. Unsere Herzen sprechen eine andere Sprache, aber der Verstand sagt uns genau das Gegenteil“, so Britta Erdwiens, die immer mit sehr viel Herzblut bei den Treffen dabei ist. Wann das nächste IuS stattfinden, vermag man derzeit nicht sagen zu können. Ob es 2023 sein wird oder vielleicht auch erst in 2024. Die SoKo Borkum will nun abwarten, die weitere pandemische Lage beobachten und dann entscheiden.

Letztes Treffen ohne Infektionsfälle

Auf Borkum hätte das Insulanertreffen zum 25. Mal stattgefunden. Es wurde seinerzeit von dem Juister Hans Heyken ins Leben gerufen. Seine Idee, Vereine und Gruppen, die im Sommer für Gäste auftreten, treffen sich einmal jährlich in der ruhigen Jahreszeit, tauschen Erfahrungen aus, präsentieren den anderen Inseln, was sie eingeübt haben und pflegen einfach das insulare Miteinander. Rund 500 Teilnehmer reisten seitdem jedes Jahr vor Saisonbeginn im Wechsel auf eine andere Insel. Das letzte Treffen der „Sieben zum Verlieben“, wie sich die Inseln in einer eigens zu dem Treffen getexteten Hymne nennen, gab es im März 2020 auf Norderney, kurz vor Beginn des Lockdowns. Eine Woche später hätte man es schon kaum noch durchführen können. Alle Inseln waren damals coronafrei, denn es gab danach nicht eine einzige Infektion, die auf IuS zurückzuführen war.