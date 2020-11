Interview mit Diakonie-Station Emden: „In den Grenzsituationen des Lebens ist Kommunikation wichtig“

Emden Frage: Wie hat sich der Arbeitsalltag in der Palliativ-Pflege verändert?

Meike à Tellinghusen: Was sich vor allem verändert hat ist, dass wir den ganzen Tag mit Masken arbeiten müssen, fast ständig Handschuhe tragen und noch mehr als gewöhnlich auf Hygienemaßnahmen achten müssen. Auch in den Grenzsituationen des Lebens ist Kommunikation wichtig, und dazu gehört natürlich auch die nonverbale Kommunikation, die durch den Mund-Nasen-Schutz schon erheblich eingeschränkt ist.

Frage: Gibt es Vorgaben, die vor einem Patientenbesuch durchgeführt werden müssen?

Zur Person Meike à Tellinghusen Meike à Tellinghusen ist seit 1994 Geschäftsführerin und Pflegedienstleiterin der Diakonie-Sozialstation Emden. Sie ist 1966 in Emden geboren, wo sie auch heute lebt, und ist ausgebildete Pflege- und Palliativ-Fachkraft. Die Sozialstation hat 56 Mitarbeiter, die sich um 220 Menschen kümmern, darunter auch Palliativ-Patienten, die bis zu sieben Mal am Tag besucht werden müssen.

à Tellinghusen: Patienten in der ambulanten Pflege werden bevor wir ihre Pflege und Betreuung übernehmen, in der Regel nicht auf das Corona-Virus getestet. Wir sind darauf angewiesen, dass die Betroffenen und ihre Angehörigen uns vor dem Hausbesuch mitteilen, ob sie Symptome haben, die auf Covid-19 hinweisen. Das ist bisher noch nicht der Fall gewesen, aber wenn, müssten wir mit Schutzausrüstung zu den Patienten gehen. Nicht hinzufahren geht nicht. Gerade, wenn die Patienten umfangreiche Hilfen brauchen, müssen sie versorgt werden. Wir haben Patienten, zu denen wir fünf bis sechs Mal am Tag fahren.

Frage: Hat sich durch die Corona-Pandemie das Verhalten der Patienten verändert?

à Tellinghusen: Das lässt sich nicht generell sagen. Einige Patienten und ihre Angehörigen sind aber ängstlicher geworden. Manche Menschen nehmen so wenig Hilfe wie möglich durch den ambulanten Dienst in Anspruch. Dadurch geraten die pflegenden Angehörigen häufig eher an ihre Belastungsgrenzen.

Frage: Wie stehen Sie und Ihre Mitarbeiter zu den Corona-Maßnahmen?

à Tellinghusen: Wir halten die Regeln für richtig und sinnvoll. Das Virus bereitet sich über persönliche Kontakte aus. Für unsere Patienten ist das natürlich auch schwierig. Viele alte und kranke Menschen sind sowieso schon sehr allein und isoliert. Für diese Menschen ist es sehr traurig, wenn Verwandte von außerhalb nicht zu Besuch kommen können.

Frage: Haben Sie und Ihre Mitarbeiter eine Anerkennung für Ihre Arbeit bekommen?

à Tellinghusen: Wir haben ganz schöne Sachen erlebt. Als Anfangs die Masken schwer zu beschaffen waren, haben uns auch unbekannte Menschen selbstgenähte Alltagsmasken vorbeigebracht. An einem Wochenende hat jemand unsere Außentreppe mit, mit Engeln bemalten Steinen dekoriert. Das hat uns sehr gefreut.

Frage: Haben Sie jetzt genügend Mund-Nase-Schutzmasken oder wird es eng?

à Tellinghusen: Die Beschaffung von Masken ist kein Problem mehr. Wir bekommen aber ein Problem bei den ebenso notwendigen Einmalhandschuhen. Da gibt es zurzeit einen ganz großen Engpass. Die Preise sind extrem gestiegen und die Qualität hat ganz stark nachgelassen. Unsere üblichen Lieferanten haben uns schon vor Wochen mitgeteilt, dass sie vor Januar oder Februar nicht mehr liefern können. Da sich diese Situation schon im Spätsommer abzeichnete, konnten wir ein bisschen vorsorgen. Aber Anfang Januar wird es auch bei uns richtig knapp.