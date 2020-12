Vor hartem Corona-Lockdown: Emder Einzelhandel verlängert Öffnungszeiten

Emden Bevor am kommenden Mittwoch die Geschäfte wegen des harten Corona-Lockdowns schließen müssen, verlängern die Einzelhändler in der Stadt Emden ihre Öffnungszeiten. An diesem Montag und Dienstag werden die Öffnungszeiten bis 21 Uhr ausgeweitet. Das geht aus einer Mitteilung der Stadt Emden hervor, demnach eine Vielzahl der Einzelhändler sich am Sonntagnachmittag dazu entschieden haben.

So soll den Kunden die Möglichkeit gegeben werden, trotz der ankündigten Schließungen noch in Ruhe Ihre Weihnachtsgeschäfte besorgen zu können. Die Koordinatorin der Innenstadt Martje Merten hofft außerdem, dass durch die Ausweitung der Öffnungszeiten die Kundenströme entzerrt werden. Weiterhin appelliert die Koordinatorin, dass sich alle an die allgemeingeltenden Hygienemaßnahmen halten sollen.

