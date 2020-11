Sanierung der Amrumbank schreitet voran: Das Emder Feuerschiff bekommt eine neue Krone

Emden Der Geruch frisch gestrichener Farbe wabert durch die Luft, dazu sprühen immer wieder Funken bei letzten Schleifarbeiten an Deck – und vorne am Bug des Schiffes treffen Werftarbeiter die letzten Vorkehrungen, um eine Ankerkette neu aufzufädeln. Auf dem Gelände der Emder Werft und Dock GmbH (EWD) läuft der Endspurt der Grundsanierung des denkmalgeschützten Feuerschiffes „Amrumbank/Deutsche Bucht“. Das 105 Jahre alte, feuerrot angestrichene Museumsschiff ist eines der Wahrzeichen der ostfriesischen Hafenstadt Emden. Noch schwimmt es fest verzurrt vor dem Trockendock der Werft. Doch schon bald soll es an seinen angestammten Liegeplatz im Emder Ratsdelft zurückkehren.

1915 auf der Meyer Werft gebaut

„Alle fragen sich in der Stadt: „Wo ist denn das Schiff abgeblieben, da ist ja ein großes Loch.““, berichtet Heinz-Günther Buß. Er ist der Vorsitzende des Vereins, der das Feuerschiff unterhält. Tatsächlich müssen die Emder schon seit einiger Zeit auf ihre „alte Lady“ an gewohnter Stelle verzichten. Das Schiff, das 1915 auf der Papenburger Meyer Werft gebaut wurde, war in die Jahre gekommen; eine Grundsanierung des Schiffes, samt seiner Laterne dringend nötig.

Ende August 2019 legten zunächst die Vereinsmitglieder Hand an. Sie beseitigten Müll, lagerten Exponate aus den Ausstellungsräumen unter Deck aus und schufen Platz. Ohne Team-Leistung sei es kaum zu schaffen gewesen, betont Buß. „Es ist ein Wir-Projekt.“ Die Mitglieder seien eng mit der „alten Dame“ verbunden. Klar, dass viele von ihnen dann auch bei den Arbeiten auf der Werft mit anpackten.

Bis zu sechs Tonnen Stahl neu verbaut

Zahlreiche Stahlplatten am Rumpf waren durchgerostet und mussten von Fachleuten ausgetauscht werden. Bis zu 6 Tonnen Stahl seien so neu verbaut worden, berichtet Waalke Waalkes, Projektleiter der Werft für die Reparatur. „Die Amrumbank ist seitdem sie bei uns ist, seit dem 6. Januar, eine große Herausforderung für uns.“

Normalerweise sei der sogenannte Schiffs-TÜV, also etwa die Generalüberholung großer Frachter das Alltagsgeschäft der Werft: Die Maschine und Ruderanlagen werden überprüft, die Außenhaut der Schiffe auf Beschädigungen untersucht. Bis zu zwei Wochen dauere so ein Auftrag. „Einmal Haare waschen und rasieren nennen wir das scherzhaft – das ist eigentlich unser Reparaturgeschäft“, sagt Waalkes mit einem Schmunzeln. Bei der Amrumbank war es ganz anders.

Die Werftleute hätten besonders behutsam vorgehen müssen, da das Schiff an zahlreichen Stellen mit Bleimennige, einer hochgiftigen Rostschutzfarbe eingestrichen war. „Früher war das der beste Korrosionsschutz, den es gab“, sagt Waalkes. Auch vor giftigem Isoliermaterial mussten sich die Arbeiter in Acht nehmen.

Schweißarbeiten sorgsam geplant

Beim Fluten des Trockendocks im Sommer, als das Schiff erstmals wieder im Wasser schwamm, wurde es dann zusätzlich spannend. „Stück für Stück haben wir Wasser in das Dock gelassen und uns alle Nieten genau angeschaut, ob irgendwo Wasser durchleckt“, erklärt Waalkes. Aber nur bei drei oder vier Nieten sei dies der Fall gewesen - die Schweißarbeiten seien sehr sorgsam geplant worden. „Eine gute Portion Glück war aber auch dabei. Aber es war alles tutti – da konnten wir uns dann selbst ein bisschen auf die Schulter klopfen.“

Und nun nach gut elf Monaten und einigen Verzögerungen durch die Corona-Pandemie soll die „Amrumbank“ eine letzte große Hürde der knapp fünf Millionen Euro teuren Sanierung nehmen. An diesem Freitag soll die tonnenschwere Laterne, mit der das Feuerschiff einst auf See - wie ein Leuchtturm an Land - anderen Schiffen den Weg wies, wieder montiert werden. „Die alte Lady wird gekrönt“, sagt Vereinsvorsitzender Buß. Zuvor sei die runderneuerte Laterne mit Spezialglas einer Dresdener Glaserei ausgestattet worden.

Wichtiges Seezeichen für Seeleute

65 Jahre lang war das Feuerschiff mit seinem Leuchtsignal an verschiedenen Stellen in der Nordsee für Seeleute ein wichtiges Seezeichen – zunächst vor der Westküste Schleswig-Holsteins, zuletzt dann auf der Position „Deutschen Bucht“, die das Schiff auch auf seiner Bordwand trägt. Heute werde diese Aufgabe von unbemannten, kleineren Schiffen übernommen, berichtet Hermann Poppen vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee. Als ausgemusterte Museumsschiffe liegen aber viele der alten „schwimmenden Leuchttürme“ etwa noch in den Häfen von Wilhelmshaven, Borkum oder Lübeck.

Dass die „Amrumbank/Deutsche Bucht“, in der neben dem Museum auch ein Restaurant untergebracht ist, ihre Türen wieder für Besucher öffnen kann, wird wohl erst Anfang 2021 soweit sein. Noch ist der Innenausbau nicht abgeschlossen. Geplant ist aber, das Schiff am 27. November wieder an seinen ursprünglichen Liegeplatz zu verlegen. Ob die Werftarbeiten bis dahin fertig sind? „Noch ist jedes Schiff bei uns fertig geworden“, zeigt sich Projektleiter Waalkes optimistisch.