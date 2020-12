Landkreis Leer stellt sich quer: In das Bahnwärterhaus darf (fast) niemand einziehen

Filsum /Apen Anfang des Jahres kaufte Ralf Steenblock ein ehemaliges Bahnwärterhaus in Filsum. Es gehörte vorher einem alten Schulkollegen von Steenblock, der ihm bei einem Ehemaligentreffen davon erzählte. „Ich bin gelernter Maurer und kann es gut einschätzen. Das Haus hat eine gute Substanz, daraus ließ sich etwas machen“, sagt der 48-Jährige. Dafür nahm er einen Kredit von 100 000 Euro bei seiner Bank auf. Das Ziel des Apers war es, dort Mieter einziehen zu lassen. Damit hat Steenblock Erfahrung. In seinem eigenen Haus in Apen, Ortsteil Tange, hat er das obere Stockwerk bereits vermietet.

Doch jetzt macht der Landkreis Leer dem 48-Jährigen einen Strich durch die Rechnung. Denn am 28. Oktober klingelte bei Steenblock das Telefon, es war ein Mitarbeiter des Bauamtes. „Die sagten, dass sie nicht wollen, das dort jemand wohnt“, sagt der Aper. Es gebe nur eine Ausnahme, und zwar ein Bahnmitarbeiter. Dieser dürfe dort sofort einziehen. Weiterhin habe sich auch das Finanzamt bei Steenblock gemeldet. Es fordere 16 Euro Steuern im Monat, aber nicht für ein Wohnhaus, sondern für eine gewerbliche Fläche.

„Ich halte es für willkürlich“

Helmut Philipp, ein Rechtsanwalt aus Westerstede, arbeitet an diesem Fall und hat bereits Gespräche mit dem Landkreis Leer und der Deutschen Bahn geführt. Die Baugenehmigung des ungefähr 100 Jahre alten Gebäudes sei nur unter der Bedingung erteilt worden, dass es für Bahnzwecke genutzt wird. „Also durfte nur ein Bahnmitarbeiter darin wohnen, darauf bezieht sich der Landkreis“, sagt Philipp. Aber seitdem das Haus nicht mehr durch die Bahn genutzt wurde, haben dort immer andere gewohnt. Außerdem wüsste die Deutsche Bahn selbst nichts über diese Bedingung, wie der Westersteder auf Nachfrage erfahren habe.

Deshalb bereitet der Rechtsanwalt eine Klage vor. „Ich halte es für willkürlich. Das Haus wurde genehmigt, also muss man darin wohnen können“, sagt Philipp. Weiterhin würde der Landkreis auch nicht berücksichtigen, dass sie vor 40 Jahren auch nicht darauf geachtet haben, als bereits bahnfremde Personen dort eingezogen seien. „Warum sie jetzt darauf gucken, weiß der Himmel“, sagt der Westersteder. Und Steenblock hat auch noch im Januar einen Termin bei seiner Bank, weil die Frage offen steht, ob die Bank es überhaupt so verkaufen hätten dürfen.

Das sagen Landkreis und Gemeinde

Laut dem Pressesprecher des Landkreises Leer Jens Gerdes ist das Haus rein planungsrechtlich als Bahnwärterhaus beschrieben. Dementsprechend dürften dort auch wenn, nur Mitarbeiter der Bahn wohnen, weil es funktionsgebunden ist. Als Vergleich führt Gerdes zwei Beispiele an: Wenn sich ein Unternehmen in einem Gewerbegebiet ansiedelt, dürfe dort auch nur der Betriebsleiter dort wohnen. Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb wiederum nur der Landwirt. „So ist das auch beim Bahnwärterhaus“, sagt der Sprecher.

Den Antrag zur Nutzungsänderung in ein Wohnhaus, der bereits vom Vorgänger von Steenblock beantragt worden sei, wurde abgelehnt, weil sich das Gebäude im sogenannten Außenbereich befindet. Dort dürfe nicht einfach gewohnt werden, um sogenannte Splittersiedlungen zu verhindern. Die Bebauung und Wohnnutzung soll sich „innerhalb eines wohnbebauten Areals“ konzentrieren. Damit ist zum Beispiel gemeint, innerhalb einer Gemeinde oder Stadt.

Dass im Bahnwärterhaus seit mehreren Jahrzehnten Personen gewohnt haben sollen, ist dem Landkreis und der Gemeinde Filsum nicht bekannt, wie unserer Redaktion auf Nachfrage mitgeteilt wurde. „Falls dort gewohnt worden ist, erfolgte das ohne Wissen des Landkreises“, so Gerdes. Das sagt auch der Bürgermeister der Samtgemeinde Jümme, zur der die Gemeinde Filsum gehört, Johann Boelsen: „Das Haus war längere Zeit unbewohnt.“ Weiterhin sieht der Bürgermeister keinen Grund, Einfluss auf die Entscheidungen der Bauaufsichtsbehörde beim Landkreis Leer zu nehmen.