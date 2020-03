Handwerkskammer In Ostfriesland: Seit 25 Jahren und länger im Beruf

In Ostfriesland Im April feiern 14 Handwerksmeister und vier Betriebe ihr Jubiläum in Ostfriesland. Entweder haben sie den Meisterbrief seit 25 Jahren und länger oder dem Betrieb steht ein Jubiläum bevor. Dies teilte die Handwerkskammer am Freitag mit.

Die Handwerkskammer für Ostfriesland gratuliert zusammen mit den zuständigen Kreishandwerkerschaften folgenden Jubilaren:

25 Jahre Meister

• Kraftfahrzeugmechanikermeister Klaus Sneider in Hinte (13. April)

• Friseurmeisterin Janka Weiß in Weener-Möhlenwarf (21. April)

• Maler- und Lackierermeister Ralf Conrads in Aurich (21. April)

• Kraftfahrzeugelektrikermeister Hardo Claassen in Aurich (28. April)

• Kraftfahrzeugelektrikermeister Helmut Boekhoff in Uplengen-Jübberde (28. April)

• Elektroinstallateurmeister Uwe Rosenboom auf Norderney (28. April)

• Elektroinstallateurmeister Harald Detmers in Aurich (28. April)

• Fliesen-, Platten- und Mosaiklegermeister Manfred Schoon in Großefehn-Holtrop (29. April)

40 Jahre Meister

• Kraftfahrzeugmechanikermeister Gerhard Siemens in Leer (1. April)

50 Jahre Meister

• Maurermeister Heinz Bunjes auf Norderney (16. April)

• Maler- und Lackierermeister Bernd Brauer in Leer (24. April)

• Maler- und Lackierermeister Udo Hülsebus in Leer-Loga (30. April)

• Maler- und Lackierermeister Karl-Heinz Gallo in Rhauderfehn-Langholt (30. April)

65 Jahre Meister

• Elektroinstallateurmeister Heinrich Gerdes in Rhauderfehn-Collinghorst (1. April)

25 Jahre Betriebsjubiläum

• Sanitätshaus Jann Bikker GmbH & Co.KG in Ihlow (1. April)

• Werner Haak Zimmerei und Innenausbau GmbH in Ostrhauderfehn (1. April)

• Fernseh-Elektro Leiner, Inh. H.-J. Schrader e. Kfm. in Leer (6. April)

40 Jahre Betriebsjubiläum

• Henry Janßen GmbH in Wittmund (1. April)