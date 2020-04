Verkehrsverbund Jade Ems: Busse fahren weiterhin in Ostfriesland

In Ostfriesland Die Coronakrise trifft auch den öffentlichen Personennahverkehr des Verkehrsverbundes Ems Jade (VEJ). Trotz gewisser Einschränkungen soll der Betrieb aber grundsätzlich weiterlaufen, heißt es in einer Mitteilung des VEJ am Mittwoch.

Allerdings muss auch der VEJ zum Schutze seiner Belegschaft und seiner Fahrgäste sowie zur Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehr Einschränkungen vornehmen. „Wir sind sehr froh, dass die Menschen dafür großes Verständnis haben“, meint VEJ Geschäftsstellenleiterin Rieke Tamminga. „Vor allem unsere Fahrerinnen und Fahrer bekommen immer wieder und völlig zu recht jede Menge Lob dafür, das s sie in diesen schweren Zeiten ihren Job machen.“

Zusammenfassung der Änderungen

Der aktuelle VEJ-Fahrplan ist bereits seit dem 17. März auf den Ferienbetrieb umgestellt worden. Er wird vorerst bis zum Ende der Osterferien (16. April) seine Gültigkeit behalten. In den Fahrplänen sind die Verbindungen, die während dieses Zeitraums bedient werden, mit einem „F“ gekennzeichnet.

Bleiben Sie informiert: Der Nordwest-Liveblog über das Corona-Virus

Wegen der verschärften Hygienevorschriften ist der Verkauf von Fahrscheinen im Bus derzeit nicht möglich. Um weiterhin Tickets zu erwerben wurde ein verbundweiter Onlineshop eingerichtet. Fahrscheine für die Stadtverkehre Emde n und Wilhelmshaven können nicht über den Onlineshop erworben werden.

Corona-Krise Im Nordwesten NWZ startet Aktion „Gemeinsam stark“

Die zur Sicherheit vorsorglich geschlossenen VEJ-Mobilitätszentralen in Leer und Jever sind seit Beginn der Woche wieder geöffnet. In Aurich müsste allerdings weiterhin geschlossen bleiben., bis eine Lösung gefunden wurde.

Lösungen für Kunden finden

An und in den Bussen bittet der VEJ seine Fahrgäste, nur noch über die hinteren Türen ein und auszusteigen. Ferner müssen die Sitzreihen unmittelbar hinter und neben dem Fahrer frei bleiben und sind deshalb entsprechend abgesperrt. Was die Erstattungen der im Abo erstandenen Schülermonatskarten von Selbstzahlern betrifft, rät der VEJ Betroffenen, sich schriftlich an die jeweiligen Unternehmen zu wenden. „Wir werden da bestimmt kulante und kundengerechte Lösungen finden“, versichert VEJ Geschäftsstellenleiterin Rieke Tamminga.