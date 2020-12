Interview zum Verkaufsverbot: Feuerwerk Bunde – „Werden alle als Verlierer rausgehen“

Bunde BundeFrage: Was war bei Ihnen los, als das Verkaufsverbot von Feuerwerk verkündet wurde?

Börgener: Das war für uns ein Hammer, wir waren alle erstmal schockiert. Besonders weil es noch vor drei Wochen hieß, dass der Verkauf erlaubt ist. Auf der anderen Seite haben sich zahlreiche neue Kunden aus Deutschland und Holland im Online-Shop angemeldet und bestellt wie verrückt. Jeder hatte Angst, dass er nichts mehr bekommt. Wir hatten rund tausend Neuanmeldungen. Das war schon verrückt.

Zur Person und Zum Verbot Jan Börgener ist einer von drei Geschäftsführern des Geschäftes Feuerwerk Bunde,nahe an der niederländischen Grenze. Er ist 43-Jahre alt und lebt ebenfalls in der Gemeinde Bunde im Landkreis Leer. Die Bundesregierung hat am Sonntag, 13. Dezember, ein bundesweites Verkaufsverbot von Feuerwerk verkündet. Das Land Niedersachsen hat weiterhin am Dienstag, 15. Dezember, darauf hingewiesen, dass auch das Abbrennen und Mitführen von Feuerwerkskörpern aller Art zu Silvester verboten ist.

Frage: Was passiert jetzt mit den Bestellungen der Online-Kunden?

Börgener: Wir müssen alles stornieren, wir dürfen nichts verkaufen. Auch was schon vor Wochen und Monaten bestellt wurde, muss rückabgewickelt werden. Viele bestellen ja schon im Oktober und November. Wir müssen auch das Geld wieder auszahlen und haben am Ende keinen Umsatz. Also der Umsatz ist gleich Null und wir sprechen hier von sechsstelligen Zahlen.

Frage: Was heißt das für Sie und Ihre Angestellten, befürchten Sie die Schließung?

Börgener: Ich will es nicht hoffen, aber wir reden hier schon von viel Geld, das in den Sand gesetzt wird. Wir haben natürlich Verträge mit Herstellern, wir kaufen ja auch ein und jeder möchte sein Geld haben. Das ist eine Sache, die wir noch besprechen müssen. Unsere Angestellten sind außerdem erstmal ohne Job, wenn die Rückabwicklungen der Bestellungen und der Abbau der Ware beendet sind. Das sind in den Verkaufstagen zwischen 25 und 30 Personen. Wir brauchen die Hilfen, die uns von der Bundesregierung suggeriert wurden. Aber das Problem ist, dass wir noch nicht einmal wissen, wie diese Hilfen aussehen werden.

Frage: Was passiert jetzt mit dem nicht verkauften Feuerwerk?

Börgener: Das muss zum Teil zurück zum Hersteller und auf unseren Lagerplatz. Da gibt es gewisse Bunker, wo wir das einlagern müssen, weil es ein Gefahrgut ist. Das wird auch noch ein Problem werden, das sich die Bundesregierung nicht so gut überlegt hat. Man muss nur zu unseren Nachbar, den Niederländern, gucken. Die haben bereits seit längerem ein Verkaufsverbot und dort sind schon alle Bunker voll. Hinzu kommt ein Schiff aus Asien, das noch eintreffen wird, mit einer Vielzahl von Containern mit Feuerwerk. Wo soll das alles hin? Am Ende wird es sicherlich auch bei uns in Deutschland große Lagerprobleme geben.

Frage: Was ist Ihre Meinung zum verhängten Verkaufsverbot von Feuerwerk?

Börgener: Natürlich kann man das dem Einzelhandel untersagen, vielleicht ist das auch der richtige Punkt gewesen, vielleicht aber auch nicht. Wir hätten das Hygienekonzept auf jeden Fall eingehalten, mit einer Obergrenze von Kunden. Dafür haben wir bereits Sicherheitskräfte geordert, wir wären also gut vorbereitet gewesen. Man hätte sich weiterhin aufgrund der Corona-Regeln zu Silvester benehmen können, eine Rakete steigen lassen und mit dem Nachbarn, und fünf Meter Abstand zu ihnen, Prost sagen können. Dass das Verkaufsverbot auch dazu dient, die Krankenhäuser zu entlasten, verstehe ich ja. Nur wir zum Beispiel verkaufen Feuerwerk der Kategorie Eins und Zwei. Damit passieren die wenigsten Unfälle, wenn man vernünftig damit umgeht. Mit dem Verbot hat die Bundesregierung eigentlich einen riesigen Fehler gemacht, weil jetzt illegale Feuerwerkskörper verstärkt verkauft werden, mit denen sich die Leute die Finger wegsprengen.

Frage: Planen Sie, gegen das Verkaufsverbot rechtlich vorzugehen?

Börgener: Die ganze Branche plant etwas, um rechtlich dagegen vorzugehen. Wir können uns das nicht alles einfach gefallen lassen. Es ist ja nicht so, als ob Silvester abrupt kommt. Da hätte sich die Bundesregierung das ganze Jahr schon Gedanken machen können. Genauso Weihnachten. Was ich einfach ganz wichtig finde, und das bezieht sich nicht nur auf das Feuerwerk, sondern auch die ganzen Einzelhandelsgeschäfte vor Ort, man hätte allen immer noch eine Möglichkeit zur Abholung zur Verfügung stellen müssen. Wir werden alle als Verlierer rausgehen. Hier hat die Bundesregierung einen Schnellschuss gemacht und hätte es anders lösen müssen.