Gewerbeaufsicht Schließt Anlage: Müll-Problem auf Langeoog

Langeoog Die Schließung kam überraschend: Wegen Sicherheitsmängeln hat Gewerbeaufsicht am Mittwoch die Müllumschlags-Station auf Langeoog geschlossen. Das teilt die Kreisverwaltung in Wittmund heute mit. Sie sei von dieser Entscheidung überrascht worden und arbeite daran, den Stillstand so schnell wie möglich zu beenden.

Der Landkreis Wittmund unterhält seit den 1980er Jahren eine eigene Müllumschlags-Station auf Langeoog. Betreiberin ist die Inselgemeinde selbst. Etwa 2000 Tonnen Abfall landen jedes Jahr in der Anlage. Der Müll wird dort gepresst, gelagert und dann aufs Festland zum Abfallwirtschaftszentrum in Wiefels (Wangerland) gebracht.

Wenig überraschend war die Sanierungsbedürftigkeit der alten Anlage. Laut einer Pressemitteilung des Landkreises, wusste die Kreisverwaltung davon. Es gebe bereits ein weit fortgeschrittenes Sanierungskonzept. Das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt in Emden hat die Anlage am Mittwoch überprüft. Dabei sei festgestellt worden, dass sicherheitsrelevante Anlagen altersbedingt nicht mehr den heutigen technischen Anforderungen und Standards genügen, heißt es in der Mitteilung.

Sobald die Mängelliste aus Emden vorliege, wolle sich die Abfallwirtschaft des Kreises Wittmund an deren Abarbeitung machen. Bis die Müllumschlags-Station wieder in Betrieb gehen kann, werde die Kreisverwaltung die Müllabfuhr in Richtung Festland anderweitig organisieren. „Die Abfuhr des Abfalls auf der Insel Langeoog ist somit trotz der zeitweisen Schließung der Umschlagstation jederzeit sichergestellt“, wird Landrat Holger Heymann zitiert. Von der aktuellen Situation abgesehen, plane der Landkreis Wittmund momentan den Neubau der in die Jahre gekommenen Anlage auf Langeoog an anderer Stelle. Dieser werde dann dem aktuellen technischen Stand entsprechen.