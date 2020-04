Fahrbahnerneuerung Zwischen Leer Und Weener: „Wir sind im Zeitplan“

Leer /Aurich Knapp eine Woche nach Beginn der Fahrbahnerneuerung der B 436 zwischen Leer und Weener ist der erste Teilabschnitt zwischen der Straße An der Seeschleuse an der Jann-Berghaus-Brücke und der Abfahrt Bingum fast fertig. „Wir sind im Zeitplan“, sagte Frank Baumann von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr auf Anfrage.

Für die komplette Fahrbahnerneuerung der knapp acht Kilometer langen Strecke sind zehn bis zwölf Wochen eingeplant. Die Baukosten belaufen sich auf 3,2 Millionen Euro und werden vom Bund getragen. Die Maßnahme erfolgt in mehreren Abschnitten, „weil sie verkehrstechnisch schwierig umzusetzen ist“, begründet Buchholz.

Beim ersten Bauabschnitt steht lediglich die Asphaltierung von Radweg und Parkplätzen aus, so Buchholz. Direkt nach Ostern sieht der Plan dann eine Vollsperrung für wenige Tage zwischen Bingum und Weener vor. In dieser Zeit trägt eine Fräse den schadhaften Asphalt ab. Anschließend erfolgt in Teilabschnitten das Auftragen der neuen Asphaltschicht.