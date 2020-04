Coronakrise In Krankenhäusern: Keine Kurzarbeit im Klinikum Leer

Leer /Weener Im Klinikum Leer, zu dem auch das Krankenhaus Rheiderland in Weener gehört, und im Borromäus Hospital in Leer wird aktuell nicht über Kurzarbeit nachgedacht. Das teilten die beiden Krankenhäuser auf Anfrage mit.

Aufgrund einer gesetzlichen Anordnung wurden alle nicht dringend notwendigen medizinischen Behandlungen verschoben, um Kapazitäten für eine erwartete hohe Zahl von Patienten mit Covid-19 zu schaffen.

„Unsere Belegung wurde reduziert und befindet sich in Leer und Weener auf einem Niveau von circa 50 Prozent der Normalbelegung“, sagte Tina Schmidt, Sprecherin des Klinikums.

Geringe Auslastung hat wirtschaftliche Folgen

Die Situation im Borromäus Hospital ist ähnlich: „Es wurden rund 40 Prozent der Kapazitäten für die Behandlung sowohl von Patienten mit dem Verdacht auf eine Covid-19-Infektion als auch für bestätigte Infizierte mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 geschaffen“, meint Denise Kiesow, Sprecherin des Hospitals.

Die geringe Auslastung hat auch wirtschaftliche Folgen für die Krankenhäuser. „Das Geschäftsergebnis 2020 wird ein gutes Stück hinter den Erwartungen zurückbleiben“, so Schmidt. Durch das Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetz, das am 27. März beschlossen wurde, erhalten die Krankenhäuser für den Zeitraum vom 16. März bis zum 30. September einen Ausgleich in Höhe von 560 Euro pro Tag für jedes nicht belegte Bett im Vergleich zum Jahresdurchschnitt 2019. Hinzu kommt ein Zuschlag für Mehrkosten je Fall in der Zeit vom 1. April bis 30. Juni 2020 in Höhe von 50 Euro. Zusätzlich bleibt es bei der Vereinbarung eines separaten Budgets für den Pflegedienst, welches am Jahresende auch auszugleichen ist. Als Investitionszuschuss für jedes zusätzlich geschaffene Intensivbett erhalten die Kliniken einen Betrag in Höhe von 50 000 Euro.

Weitreichende Absicherung

„Nach verschiedenen Prognoserechnungen gehen wir derzeit davon aus, dass wir innerhalb der Klinikum Leer gGmbH durch dieses Gesetz eine weitreichende, jedoch nicht vollständige finanzielle Absicherung erhalten haben“,, betonte Tina Schmidt.

Keine oder nur eingeschränkte Absicherung besteht hingegen in den ambulanten Versorgungsbereichen wie zum Beispiel Physiotherapie, ambulante Operationen oder dem Betrieb des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) sowie im Bereich der Wahlleistungserlöse und Nutzungsentgelte, aber auch im Bereich der sonstigen Erlöse zum Beispiel Mieten und Pachten.

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie für das Borromäus Hospital in Leer sind laut Krankenhaus-Pressesprecherin Denise Kiesow bislang noch nicht absehbar.