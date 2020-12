Geschenke in Norddeich: Würdigung für den Einsatz der Klinik-Mitarbeiter

Norddeich Auch für Rehakliniken wie die Dr. Becker Klinik Norddeich war 2020 kein einfaches Jahr. Leerstände, Corona-Tests auf eigene Kosten und stetige Anpassungen an die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. „Die Umstände haben auch den Mitarbeitenden viel abverlangt – vor allem ein Höchstmaß an Flexibilität“, sagt Bastian Liebsch, Geschäftsführer der Dr. Becker Klinikgruppe, zu der auch die Klinik in Norddeich gehört.

Teilweise haben Therapeuten in der Pflege ausgeholfen und Mitarbeitende in ihrer Freizeit Mund-Nasen-Schutze genäht. Auch jetzt, wo die Infektionszahlen förmlich explodieren, sei wieder besonderer Einsatz gefordert, heißt es in einer Pressemitteilung.

Für diesen Einsatz der Mitarbeitenden hat sich die Klinikgruppe jetzt revanchiert. So gibt es für jeden in den insgesamt acht Kliniken eine Team-Fleecejacke und Gutscheine für einen örtlichen Supermarkt, womit sie zum Beispiel das Weihnachtsessen bezahlen können. Insgesamt wurden dafür 350 000 Euro investiert.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen