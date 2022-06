Plastikmüll in der Nordsee: Oldenburger sucht dringend Begleitboot für Umweltaktion

Oldenburg /Borkum /Leybucht Frank Feldhus verfolgt ein ambitioniertes Projekt: Der Oldenburger plant eine „sieben Tage – sieben Inseln“-Tour. Allerdings will Feldhus nicht per Fähre auf die Inseln, sondern schwimmend. An sieben aufeinander folgenden Tagen macht sich der Physiotherapeut und Personal Trainer auf den Weg zu je einer der Ostfriesischen Inseln. Dabei erwarten ihn, je nach Insel, Strecken zwischen circa viereinhalb und achtzehn Kilometern. Er wird daher bis zu sieben Stunden im Neoprenanzug durch die Nordsee schwimmen. Das Ziel der Aktion ist es, ein Zeichen gegen die Vermüllung der Weltmeere mit Plastik zu setzen.

Unterstützung gesucht

Feldhus wird bei den Etappen jedoch nicht allein sein: mit dabei sind Freunde und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Während Freunde und Bekannte Feldhus schwimmend oder im Seekajak begleiten, ist die DLRG mit einem Boot zur Sicherheit in der Nähe. Das Problem dabei ist allerdings, dass die erste Etappe von der Leybucht bis nach Borkum für das DLRG-Boot zu weit ist. Nun ist Feldhus für die erste Etappe auf der dringenden Suche nach einem Begleitboot, das ihn im Notfall ans Festland bringen kann.

Startpunkt frei wählbar

Wichtig ist, dass das motorisierte Begleitboot über Funk verfügt, damit es, falls notwendig, mit dem Berufsschiffsverkehr kommunizieren kann, sagt Feldhus gegenüber unserer Redaktion. Des Weiteren sollte sich der Bootsführer an Bord mit den Gewässern vor Borkum auskennen. Für den Verlauf der ersten Etappe sind zur Zeit noch zwei Optionen offen. So bestehen für Feldhus die Möglichkeiten, mit auflaufendem Wasser von Borkum aus zu starten oder mit ablaufendem Wasser von der Leybucht. „Wenn ich aber vom Festland starte, muss ich am selben Tag zurück. Von Borkum aus natürlich nicht, was günstiger für mich wäre“, sagt der Oldenburger in Bezug auf die beiden Optionen.

Der Startpunkt sei für den aber Skipper natürlich frei wählbar. „Da würden wir uns nach ihm richten“, so Feldhus. Beispielsweise könnte der Oldenburger im Hafen an Bord gehen und auf offener See seine Kajakbegleitung treffen, um den Rest der Strecke schwimmend zurückzulegen.

Kontaktmöglichkeit

Nach aktueller Planung soll die Borkum-Etappe am 27. Juni die Tour einleiten. Die Zeiten für Start und Ankunft richten sich nach der Tide. Bei Interesse erreichen sie Herrn Frank Feldhus unter: praxis-ziegelhof@t-online.de