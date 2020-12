Auszubildende aus Großheide: Fotografin Lisa Harms holt sich den Bundessieg

Ostfriesland Beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks haben 31 junge und Handwerker in Ostfriesland mit Bestleistungen geglänzt: Sie legten in diesem Jahr ihre Gesellen- und Abschlussprüfungen mit ausgezeichneten Noten ab. Auch beim Landesentscheid konnte das ostfriesische Handwerk von seiner Qualität überzeugen. Acht Gesellen sicherten sich nach Noten und im Wettkampf Plätze auf dem Siegertreppchen. Darunter die frisch gebackene Fotografin Lisa Harms aus Großheide vom Atelier Schadewald Fotografie in Wittmund, die den Bundessieg für sich holen konnte.

Einmal mehr habe der Leistungswettbewerb „PLW – Profis leisten was“ gezeigt, mit welcher Hingabe, Sorgfalt und Leidenschaft der handwerkliche Nachwuchs zu Werke gehe. Gleichzeitig sei es der beste Beweis für die hohe Ausbildungsqualität der hiesigen Unternehmen. Trotz erschwerten Krisen-Bedingungen konnten die Prüflinge überragende Leistungen abliefern. „Auf die jungen Talente können die Ausbildungsbetriebe, ihre Eltern und auch die Gesellschaft stolz sein“, betonte Albert Lienemann, Präsident der Handwerkskammer für Ostfriesland.

Die Bandbreite der Berufe, die 2020 im Kammerbezirk Ostfriesland einen Prüfungsbesten stellten, reichte vom Kraftfahrzeugmechatroniker bis zum Bootsbauer. Weiterhin ist ein Drittel der Sieger Frauen. „Die erfreuliche Quote zeigt, dass das Handwerk längst nicht mehr reine Männersache ist“, sagt Kammerpräsident Lienemann.

In diesem Jahr mussten die Wettkampfregelungen den Corona-Bedingungen angepasst werden. Zur Auswahl der Sieger auf Kammer-, Landes- und Bundesebene wurden die Ergebnisse der Gesellenprüfungen als maßgebliches Kriterium herangezogen. In einzelnen Fällen wurden Wettbewerbe unter strengen Hygiene- und Sicherheitsauflagen veranstaltet oder das Gesellenstück neu bewertet.

Traditionell findet die Kammersieger-Ehrung samt Urkundenübergabe im Dezember statt. Aus gegebenen Gründen musste die Handwerkskammer für Ostfriesland diese absagen. Alternativ verschicken die Mitarbeiter in den kommenden Wochen Siegerpakete mit Urkunden, Pokalen und weiteren Überraschungen.