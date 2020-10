Trotz Steigender Corona-Zahlen: Ostfriesische Inseln setzen auf Start der Herbstferien

Ostfriesland Kurz vor dem Start der Herbstferien am kommenden Montag hat das Robert Koch-Institut mehr als 4000 Neuinfektionen gemeldet. Deshalb haben sich die Bundesländer dazu entschieden, ein Beherbergungsverbot für Reisende aus Risiko-Gebieten auszusprechen. Dies gilt seit Freitag. Was heißt dass für die Ostfriesischen Inseln, die bei den Urlaubern bereits in den Sommerferien sehr beliebt waren? Unsere Redaktion liefert den Überblick

Norderney hofft, die Verluste im Frühjahr auszugleichen

Auf Norderney ist man optimistisch: „Wir gehen erneut von einer guten Buchungslage zu den Herbstferien aus“, sagt Wolfgang Lübben, stellvertretender Leiter für Marketing und Vertrieb vom Staatsbad Norderney. Dabei setzt die Insel auf ihre bisher getroffenen Corona-Maßnahmen wie Maskenpflicht und Abstand halten. „Wir sind aber in der Lage, bei Notwendigkeit weitere Maßnahmen einzuführen“, sagt Lübben. Die Hoffnung ist dabei groß, dass die Herbstferien die Verluste im Frühjahr zumindest etwas ausgleichen.

Spiekeroog nimmt Touristik-Branche in die Verantwortung

Der Stellvertreter des Bürgermeisters von Spiekeroog Björn Koffinke glaubt nicht, dass die Herbstferien die Verluste im Frühjahr ausgleichen. Zwar sei die Auslastung durch Urlauber in den Sommer- und Herbstferien immer sehr hoch, einen verstärkten Ansturm erwartet er aber nicht. Trotzdem werden auf Spiekeroog alle Corona-Vorkehrungen fortgeführt. Dabei hebt Koffinke die Verantwortung der Touristik-Branche hervor. Sie müssen Gästen aus Risikogebieten absagen und Reservierungen ablehnen. „Ich wünsche allen Anbietern hier viel Kraft, da nicht alle Reisewilligen die verordneten Auflagen klaglos hinnehmen werden.“, so Koffinke.

Langeoog verlängert seine Herbst-Winter-Saison

„Schon der außergewöhnlich gut gebuchte September hat Teile des Ausfalles vom Frühjahr kompensiert“, sagt die Bürgermeisterin der Inselgemeinde Langeoog Heike Horn. Das gleiche erwartet sie auch für die Oktober und November und hat die Herbst-Winter-Saison verlängert. Doch es gibt auch Befürchtungen: „Unsere Sorge ist tatsächlich, dass ein Superspreader auf Langeoog für eine hohe Anzahl Infektionen mit Covid 19 sorgt“, sagt Horn. Um den Abstand besser zu wahren, wird die Inselbahn häufiger fahren. „Auch ein Sicherheitsdienst ist eingesetzt, der zu unterschiedlichsten Zeiten die Insel begeht“, sagt Horn.

Wangerooge hat kaum noch freie Zimmer

Dass die Ostfriesischen Inseln ungebrochen beliebt bei Urlaubern sind, bestätigt Wangerooges Bürgermeister Marcel Fangohr: „Wir sind so gut wie voll belegt“, sagt er. Doch ohnehin haben sich die Zahlen seit dem katastrophalen Einbruch im Frühjahr sehr gut erholt. „Im Juli waren wir noch leicht unter dem Vorjahresniveau, im August lagen wir drüber und im September erst recht“, berichtet Fangohr für Wangerooge. Auch für die Nachsaison ist der oberste Tourismusmanager zuversichtlich. „Wenn das Wetter im November so gut wird wie im vergangenen Jahr, werden wir mehr Gäste haben als im Vorjahr.“

Borkum verzeichnet starke Nachfrage nach Hotels

„Insgesamt kann man von einer guten Buchungslage während der Herbstferien bis in den November sprechen“, fasst ein Sprecher der Marketinggesellschaft der Ostfriesischen Inseln die Auslastung zusammen. Erst für Ende November flauten die Buchungen ab. Speziell für Hotels auf Borkum zeichne sich eine starke Nachfrage ab. „In früheren Jahren waren mehr Urlauber für drei bis vier Nächte zu Gast, nun bleiben die Gäste eine Woche oder länger“, sagte der Sprecher.