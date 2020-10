Newstied-Umfrage: Sollen Touristen Urlaub in Ostfriesland machen?

Ostfriesland Bald ist es soweit: Am Montag beginnen die Herbstferien in Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen. Während viele während der Pandemie lieber aufs Reisen Verzichten, brechen andere schon am Wochenende in den Urlaub auf. Ein beliebtes Ziel für viele ist Ostfriesland. Das zeigen die Buchungszahlen für Hotels, Wohnungen und Fähren: An manchen Orten und Wochenenden geht fast gar nichts mehr.

Für die Menschen, die vom Tourismus abhängig sind, ist das eine gute Sache. Sie müssen finanziell für den Winter vorsorgen. Doch es ist auch ein Risiko - die Touristen könnten das Virus mit nach Ostfriesland bringen oder mit in ihre Heimat nehmen.

Uns interessiert Ihre Meinung: Sollten Touristen nach Ostfriesland kommen, weil es der Wirtschaft hilft? Oder ist die Gefahr der Ansteckung zu groß? Stimmen Sie unter folgendem Link ab.

Hier geht es direkt zur Umfrage.