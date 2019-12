Westoverledingen /Bad Neuschanz Eigentlich hat Mario Rauch kein Problem mit Geschwindigkeitsbegrenzungen. Jeden Tag pendelt der 43-Jährige von Westoverledingen über die deutsch-niederländische Grenze nach Bad Neuschanz zur Arbeit. An die 130 Stundenkilometer auf den niederländischen Autobahnen hat er sich bei seinen Dienstfahrten durch das Land gewöhnt.

Nun hat die niederländische Regierung aber entschieden, die Geschwindigkeit noch weiter zu drosseln – auf 100 Stundenkilometer. Diese Neuerung, die wohl Mitte März in Kraft treten soll, führte auch bei Rauch im Büro – er arbeitet für die Ems-Dollart-Region – zu Diskussionen. „Es ist nicht so, dass wir es ablehnen. Aber es ist schon komisch“, sagt Rauch. Den Klimaschutzgedanken, den die Regierung damit verfolge, lobt er. Man könne sich auch sicher an die Grenze halten, komisch sei es dennoch: „100 Stundenkilometer ist auf der Autobahn eben echt langsam – gerade, wenn man aus Deutschland kommt.“

Dabei habe es kaum Einfluss auf die Fahrtzeit, haben er und seine Kollegen festgestellt. „Meine Kollegen aus Groningen haben getestet, dass sie künftig 45 Minuten statt 40 Minuten brauchen“, sagt Rauch. Das sei machbar. Es sei eben eine Gewöhnungssache. Für die großen Städte wie Amsterdam oder Maastricht könne es ja auch noch einen zusätzlich positiven Effekt geben: „Dort staut sich der Verkehr sehr stark. Vielleicht entspannt sich die Lage durch die neue Regelung etwas“, sagt Rauch.

Darauf hat man auch beim Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen ein Auge. Der Verband vertritt vor allem Berufskraftfahrer. Eigentlich seien die von der Neuregelung aber nicht wirklich betroffen. „Lastwagen dürfen nur 80 Stundenkilometer fahren, Busse maximal 100 Kilometer pro Stunde – für die ändert das gar nichts“, sagt Hajo Agena, Geschäftsführer der Bezirksgruppe Aurich-Ostfriesland beim Verband. Höchstens Sprinter seien davon betroffen. Dennoch werde man die Entwicklung in den Niederlanden beobachten. Eine Blaupause für Deutschland sei das aber nicht. „Die Niederlande sind nicht mit Deutschland zu vergleichen. Das Land ist kleiner und die Straßen anders ausgebaut“, sagt Agena. Zudem könne man auch in Deutschland nur auf wenigen Strecken wirklich ohne Geschwindigkeitsbegrenzung fahren.

Bei der Polizeiinspektion Leer/Emden sieht man die Veränderungen auf niederländischer Seite gelassen. Zwar gebe es eine grenzübergreifende Zusammenarbeit in diesem Gebiet, die gelte aber nicht für die Verkehrsüberwachung. „Das überlassen wir den Niederländern“, sagte Polizeisprecher Tim Tecklenborg auf Nachfrage. Dass es vermehrt zu Auffahrunfällen wegen plötzlich abbremsenden Autofahrern in diesem Bereich kommt, glaubt er nicht. „Es gibt ja jetzt schon eine Beschränkung – und die ist früh genug ausgeschildert“, so Tecklenborg.