Verkehr Wird Umgeleitet: B461 in Wittmund ab Montag vollgesperrt

Wittmund Auf der Bundesstraße 461 in Wittmund ist ab Montag, 20. April, mit Behinderungen zu rech-nen. Grund sind Bauarbeiten an der Fahrbahndecke. Hierauf wies die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Mittwoch hin.

Wie die Behörde weiter mitteilte, wird die Fahrbahn vollflächig in zwei Schichten neu asphaltiert. Abschließend wird auf die Strecke neue Fahrbahnmarkierung aufgebracht. Dafür ist eine Vollsperrung in zwei Bauabschnitten erforderlich. Verkehrsteilnehmer werden weiträumig umgeleitet.

400 000 Euro Baukosten

Die Sperrung beginnt an der Einmündung in die Bundesstraße 210, Jeverstraße und endet vor dem Kreisverkehrsplatz an der Eggelinger Straße. Im Zuge dieses ersten Bauabschnitts wird auch der Kreisverkehrsplatz an der Aseler Straße gesperrt.

Für die Durchführung der Arbeiten sind zwei Wochen zu veranschlagen. Anschließend wird der zweite Bauabschnitt abgewickelt. Dieser beinhaltet den Kreisverkehrsplatz an der Eggelinger Straße und erstreckt sich bis vor den Kreisverkehr an der Carolinensieler Straße. Die Arbeiten im Zuge des zweiten Abschnitts erstrecken sich über einen Zeitraum von zwei Wochen.Die Baukosten belaufen sich auf 400.000 Euro.