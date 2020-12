Zu Weihnachten und Neujahr: Kreis Wittmund zieht Müllabholung vor

Wittmund Wegen der kommenden Weihnachtsfeiertage und des Jahreswechsels verschiebt sich die Abfuhr der Rest- und Biomülltonnen, der Papiertonnen und der gelben Säcke durch die Abfallwirtschaft des Landkreises Wittmund.

Für die kommende Weihnachtswoche gilt, dass die reguläre Leerung am Montag bereits an diesem Samstag stattfinden wird. Die normalerweise am Dienstag, 22. Dezember, anfallende Leerung wiederum erfolgt bereits am Montag, 21. Dezember.

Nach diesem Schema zieht die Abfallwirtschaft des Landkreises auch die anderen Leerungen vor. Heißt, die Leerung vom Mittwoch, 23. Dezember, findet bereits am Dienstag, 22. Dezember, statt. Die Abfuhr von Donnerstag, 24. Dezember, findet demnach am Mittwoch, 23. Dezember, statt. Die normalerweise am Freitag (1. Weihnachtstag) stattfindende Leerung wird auf Donnerstag, 24. Dezember, vorgezogen.

In der Neujahrswoche wird wiederum die Abfuhr vom Freitag, 1. Januar, nach hinten auf Samstag, den 2. Januar verschoben.

Weitere Informationen dazu finden Sie auch im Abfallkalender 2020/21 des Landkreises Wittmund sowie auf den Internetseiten der Abfallwirtschaft. Dort sind die jeweils richtigen Abfuhrtermine für die einzelnen Abfuhrbezirke angegeben.