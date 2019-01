Großenmeer Über einen guten Besuch hat sich die Feuerwehr Großenmeer beim jüngsten Blutspendetermin im Gemeindehaus gefreut. „76 Spender haben am Montagabend den Weg zu uns gefunden“, sagte Ortsbrandmeister Dennis Janßen am Dienstag im Gespräch mit der NWZ. Unter den Spendern waren sechs Erstspender, zwei spendeten zum 3. Mal, drei zum 6. Mal, jeweils ein Spender zum 15. und zum 25. Mal. Gunter Hellwig spendete bereits zum 70. Mal. Und für Wilhelm Lüerßen war es gar die 211. Blutspende. „Ich habe mit dem Blut spenden bei der Bundeswehr angefangen. Das war 1963. Und als Seemann habe ich unter anderem auch für den Roten Halbmond in Kuwait gespendet“, sagte der 73-Jährige im Gespräch mit der NWZ.