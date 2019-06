Großenmeer Pünktlich, als sich die Männer am frühen Abend in der Rundhalle eines Lohnunternehmers in Großenmeer treffen, hört es auf zu regnen. Da ist auch gut so, schließlich steht ein Arbeitsreicher Abend bevor. Es gilt, den 8. Großenmeerer Fußball-Golf vorzubereiten, der Freitag, 28. , und Samstag 29. Juni, im Dorf steigen soll. Und für den müssen nun 18 Bahnen angelegt werden. Eine schweißtreibende Aktion.

Holger Beyer, Sprecher der Großmeerer Vereinsgemeinschaft, die den Spaß veranstaltet, gibt kurze Anweisungen, was auf den Autoanhänger gepackt werden soll. Eigentlich braucht er das nicht. Das Dutzend Männer ist bei der Vorbereitung längst ein eingespieltes Team, jeder weiß, was er zu tun hat. Die Männer verladen circa 40 bis 50 Zentimeter hohe Ringe von orangenen Abflussrohren. Als der Anhänger voll ist, schwingen sich die meisten mit geschultertem Spaten aufs Rad. Beyer steigt ins Auto vorm Anhänger. „Ich verteile jetzt die Ringe an den Endpunkten der einzelnen Bahnen“, erklärt er.

Auf dem Gelände hinter der Raiffeisengenossenschaft angekommen, wartet schon de erste Trupp mit ihren Spaten. „Jetzt werden die Ringe eingegraben. Dort muss der Fußball am Ende einer Bahn eingelocht werden“, so Bever. Wie beim Golf eben. Nur mit dem Fuß statt mit dem Schläger. Auf den Bahnen haben die Männer an diesem Abend noch diverse Hindernisse aufgebaut. Die Beschilderung der einzelnen Bahnen will der Trupp am Dienstag, 25. Juni aufstellen.

Drei Tage später geht es los. „Mannschaften aus der ganzen Wesermarsch treten an“, so der Organisator. Pro Team sind mindestens fünf Spieler am Start. Freitag wird zwischen 17 und 18 Uhr gestartet. Samstag zwischen 13 und 17 Uhr. Für eine Runde sind rund drei Stunden veranschlagt bei einer Mindestschusszahl von 72. „Wir modifizieren die Bahnen jedes Jahr ein wenig berichtet Holger Beyer. Start und Ziel ist an der Grundschule (Dorfweg 17). Anmeldungen nimmt er bis Sonntag, 23. Juni unter Telefon 04483/930920 entgegen.