Großenmeer Moderne Techniken für Heizung und Warmwasserbereitung sind gefragt, um in Zeiten der Klimaerwärmung s einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und sich von Öl und Gas unabhängig zu machen. Bis spätestens 2050 muss Deutschland nach dem Pariser Klimaabkommen klimaneutral sein: Dies bedeutet, dass es in 30 Jahren keine Verbrennung von Kohle, Öl und Erdgas mehr geben darf. Wer klug ist, bereitet sich auf diese gigantische Aufgabe jetzt schon vor, da die Häuser angepasst werden müssen. Es ist damit zu rechnen, dass die Emissionen von CO2 einmal sehr teuer sein werden.

In einem Vortrag von Hubert Westkämper am Dienstag, 26. November, um 18 Uhr im Gast- und Eventhaus in Großenmeer werden Wege aufgezeigt, wie es ohne fossile Energieträger gehen kann: Es geht um die unterschiedlichen Techniken von Wärmepumpen und um das Heizen mit Holz. Eine sehr gute Ergänzung zu Wärmepumpen und Holzheizungen sind Solarkollektoren. Durch den Umstieg auf erneuerbare Energien werden jährlich in einem durchschnittlichen Einfamilienhaus zehn bsi 20 Tonnen Kohlendioxid weniger in die Luft geblasen.

In dem Vortrag wird außerdem über Fördermittel informiert: Wer seinen Altbau komplett saniert und daraus ein Effizienzhaus 55 macht, erhält von der KfW bis zu 30 000 €Euro an Zuschuss pro Wohneinheit. Wird dieses Effizienzhaus mit einer Erdwärmepumpe beheizt, zahlt das BAFA einen weiteren Zuschuss von bis zu 9500 €Euro Wichtig ist, dass die Fördermittel vor Auftragsvergabe beantragt werden.