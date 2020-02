Neustadt /Salzendeich Nach den aktuellen Schafsrissen in der Gemeinde Ovelgönne spitzt sich die Situation weiter zu. „Am Freitagmorgen ist gegen acht Uhr von einem Bürger, der an der Mentzhauser Straße wohnt, nach großer Wahrscheinlichkeit ein Wolf gesichtet worden, der von Salzendeich in Richtung Neustadt unterwegs war. Es soll sich um einen Rüden handeln“, teilte Schafzüchterin Alke Feise-Addicks am Freitagnachmittag auf Anfrage der NWZ mit. „Ich habe auf der Weide sofort nach Spuren gesucht, aber nichts entdeckt. Die jungen Schafe auf der Weide wirkten verstört, aber zum Glück ist nichts passiert“, sagte Alke Feise-Addicks.

Derweil hat der FDP-Landtagsabgeordnete Horst Kortlang (FDP) aus Elsfleth die neue Wolfsverordnung begrüßt. Viel zu lange hätten Landwirte, insbesondere aber Schäfer, darauf gewartet, dass es im Umgang mit Wölfen entsprechende Regelungen gibt, sagte er gegenüber der NWZ.