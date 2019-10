Oldenbrok /Jaderberg Der bekannte frühere Jaderberger Fuhrunternehmer Diedrich Wilksen ist am 12. Oktober im Alter von 93 Jahren verstorben. Seine letzten Jahre verbrachte er in liebevoller Pflege im Seniorenheim in Oldenbrok. Die Familie, Nachbarn, Freunde und Bekannten nehmen an diesem Donnerstag um 14 Uhr während der Trauerandacht in der Trinitatiskirche in Jade und der anschließenden Urnenbeisetzung auf dem Friedhof Abschied von einem allseits beliebten und geschätzten Mitbürger, der am 8. August 1926 in Winkelsheidermoor (Varel) geboren wurde.

Nach dem Kriege schloss er mit Hilda, geborene Decker, am 19. März 1948 den Bund der Ehe. Aus der Ehe gingen ein Sohn und eine Tochter hervor.

Diedrich Wilksen, der schon früher bei seinem Vater im Fuhrgeschäft, das von Pferdegespannen auf Trecker umgestellt wurde, ausgeholfen hatte, wurde hier fest angestellt. Und so war er dann täglich mit dem Trecker und Anhängern unterwegs, um überwiegend Sand und Baumaterialien zu den Baustellen zu fahren. Im Jahre 1968 übernahm er dann das Fuhrunternehmen von seinem Vater und stellte es dann um auf Lkw-Betrieb. Für 50-jähriges unfallfreies Fahren wurde er 1992 von der Verkehrswacht ausgezeichnet.