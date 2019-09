Oldenbrok /Schweiburg Der Landfrauenverein Oldenbrok hat ein attraktives Jahresprogramm zusammengestellt.

• Am Mittwoch, 18. September, führt ein Halbtagesausflug nach Dötlingen. Die Abfahrt erfolgt um 12.30 Uhr vom Parkplatz Oldenbrok aus. Um 14 Uhr beginnt ein Dorfspaziergang der etwas anderen Art mit „Elise Plietsch“, der auch für weniger geübte Spaziergänger geeignet ist. Es können Pausen eingelegt werden. Um 16 Uhr folgt ein Kaffeetrinken und später die anschließende Heimfahrt. Die Kosten für Führung und Kaffee liegen bei 12 Euro. Verbindliche Anmeldungen bis zum 10. September bei Monika Mönnich unter Telefon 04480/1846.

• Am Samstag, 5. Oktober, beteiligen sich die Oldenbroker am Herbstmarkt in der Braker Fußgängerzone von 9 bis 13 Uhr, der unter dem Motto „Alte Gemüsesorten“ steht.

• Am Sonntag, 6. Oktober, ist Erntedank-Gottesdienst. Das Binden der Erntekrone und Schmücken der Kirche übernehmen die Landfrauen aus der Rathausstraße mit Vertrauensfrau Magrit Allmers.

• Am Donnerstag, 10. Oktober, wird ein Vortrag mit Maria Rieken, Imkerei Rieken in Schweiburg, geboten. Sie berichtet über den Alltag eines Berufsimkers. Er beginnt um 19.30 Uhr im Gemeindehaus. Anmeldungen bei Monika Mönnich unter Telefon 04480/1846.

• Dienstag, 5. November, folgt eine Veranstaltung der Kreislandfrauen Wesermarsch mit TidenTon: „Seid lustig im Leben“ in der Mittenfelder Diele.

• Am Donnerstag, 7. November, trägt Corinna Döring, Osteopathin in Oldenbrok, vor. Sie stellt sich und ihre Arbeit in ihrer Praxis für Osteopathie an der Rathausstraße vor. Beginn ist um 19.30 Uhr im Gemeindehaus. Anmeldungen bei Ina Meinardus-Müller, Telefon 04480/1245.

• Für Samstag, 7. Dezember, ist die Weihnachtsfeier mit Frühstück mit Vertrauensfrau Ute Gebken und ihren Landfrauen geplant – um 9.30 Uhr im neuen Gast- und Eventhaus Großenmeer. Anmeldungen bei Ute Gebken,

Telefon 04480/421, und Monika Mönnich, Telefon 04480/1846.

• Am Samstag, 14. Dezember, wird Weihnachtsmarkt in Oldenbrok bei „Edeka“ gefeiert. Die Landfrauen backen Waffeln und kochen Kakao.

• Am Donnerstag, 23. Januar, gibt es einen Reisebericht von Anja Hauerken mit dem Thema „Einmal um’s Kap Horn“. Beginn ist um 19.30 Uhr im Gemeindehaus. Anmeldungen bei Ilse Osterthun unter Telefon 04480/417.

• Am Donnerstag, 13. Februar, steht ein Besuch der Märchenerzählerin Edith Koschnik mit Kaffeetrinken ab 14.30 Uhr im Gemeindehaus auf dem Programm. Anmeldungen bei Meike Vedde unter Telefon 04480/763.

• Am Samstag, 7. März, beginnt um 12 Uhr das Grünkohlessen im „König von Griechenland“ in Ovelgönne. Anschließend, um 13.30 Uhr, folgt eine „Kostümführung“ im Handwerksmuseum Ovelgönne mit Wilma Abrahams. Anmeldungen bei Ilse Osterthun unter Telefon 04480/417.

• Am Donnerstag, 16. April, findet die Jahreshauptversammlung mit Büchertauschbörse statt. Jeder bringt dazu gute Bücher mit, die er nicht mehr braucht. Beginn ist um 19.30 Uhr im Gemeindehaus. Anmeldungen nimmt Ina Meinardus-Müller unter Telefon 04480/1245 entgegen.